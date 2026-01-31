Популярни
Крамарич поведе Хофенхайм към пета поредна победа

  • 31 яну 2026 | 19:00
Крамарич поведе Хофенхайм към пета поредна победа

Отборът на Хофенхайм записа петата си поредна победа, след като спечели с 3:1 като домакин на Унион (Берлин) в двубой от 20-ия кръг на Бундеслига.

Голяма заслуга за успеха имаше голмайсторът на тима Андрей Крамарич, който отбеляза първите два гола в мача. В 42-рата минута хърватинът се разписа от дузпа, която беше отсъдена за нарушение на Леополд Куерфелд срещу Фисник Аслани. Само три минути по-късно ветеранът отново беше точен, този път с глава след центриране на Базумана Туре. Две минути след почивката котдивоарецът отново насочи топката към Крамарич, но тя беше пратена в мрежата от Диого Лейте, който си отбеляза автогол. Берлинчани все пак стигнаха поне до почетно попадение в 68-ата минута след рикоширал удар на техния капитан Рани Кедира.

Така Хофенхайм се затвърди на третото място с актив от 42 точки, колкото има и вторият Борусия (Дортмунд) преди мача му от кръга. Унион пък остана на деветата позиция със своите 24 пункта след петия си пореден двубой без победа.

Снимки: Gettyimages

