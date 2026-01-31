Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  Леверкузен заби още една "тройка" на Айнтрахт преди идването на новия треньор

Леверкузен заби още една "тройка" на Айнтрахт преди идването на новия треньор

  • 31 яну 2026 | 18:50
  • 507
  • 0
Леверкузен заби още една "тройка" на Айнтрахт преди идването на новия треньор

Байер (Леверкузен) се утвърди на шестата позиция в Бундеслигата, след като срази с 3:1 Айнтрахт (Франкфурт) като гост в среща от 19-ия кръг. Това е трета поредна победа за “аспирините” във всички турнири, докато за съперника е четвърта последователна загуба. Освен това Байер наказа противника със същия резултат и в първия им дуел през есента.

Гостите дръпнаха с два бързи гола през първото полувреме, дело на Артур (26’) и Малик Тилман (33’). Робин Кох (50’) намали в началото на втората част и двубоят стана още по-интересен.

После Айнтрахт остана с човек по-малко след втори жълт картон на Елис Скири в 71-вата минута, но дори в намален състав “орлите” имаха своите положения за изравнителен гол. В добавеното време обаче Алейш Гарсия заби трето попадение за Байер.

Мачът можеше да тръгне и по друг начин, след като още в петата минута се стигна до спорна ситуация за евентуална дузпа в полза на отбора от Франкфурт. Тогава Роберт Андрих видимо ритна в наказателното поле нападателя на Айнтрахт Арно Калимюандо, но главният рефер Роберт Шрьодер прецени, че нарушения няма. Изглежда, че неговите колеги от ВАР бяха на обратното мнение, защото го извикаха да изгледа ситуацията на повторение. След като го направи, реферът потвърди първоначалното си решение, с което домакините се разминаха с чист според тях наказателен удар.

От понеделник начело на Айнтрахт застава Алберт Риера, който вчера беше обявен за нов наставник на тима. След уволнението на Дино Топмьолер за кратко тимът беше воден от треньорите на младежите и юношите Денис Шмит и Александър Майер.

