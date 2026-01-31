Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с четвърта загуба

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) допусна четвърта загуба в Суперлигата на Русия.

Локомотив записа неуспех при гостуването си на НОВА в Новокуйбишевск с 2:3 (24:26, 25:20, 25:23, 19:25, 9:15) в мач от 22-ия кръг.

Възпитаниците на Пламен Константинов започнаха добре двубоя и поведоха в резултата с 15:12. На моменти преднината на Локомотив стана 4 точки. Към края на първата част домакините от НОВА успяха да изравнят резултата и в крайна сметка да спечелят първата част с 26:24.

Страхотна комбинация Симеон Николов - Омар Курбанов и 7:6. Ас на Симеон Николов и 9:7. Нов ас на Симеон Николов и 10:7 за тима воден от Пламен Константинов. Олег Миканович взе прекъсване за НОВА. Още един перфектен сервис на Мони Николов позволи на Омар Курбанов да направи 11:7. Локомотив дръпна с 19:13. Успешна атака на Фьодор Воронков изведе тима от Новосибирск до победа във втората част с 25:20.

Атака на Фьодор Воронков изведе Локомотив напред в третата част с 9:7. Технична атака на Омар Курбанов и 13:9. Мони Николов и съотборниците му поведоха със 17:13. Волейболистите на НОВА изравниха при 20:20. Омар Курбанов изведе гостите напред с 23:22. Локомотив спечели третата част с 25:23.

Волейболистите на НОВА поведоха с 9:5 след ас на Николай Зубов. Домакините дръпнаха с 6 точки при 16:10. Пламен Константинов взе прекъсване за Локомотив. Атака на Илияс Куркаев намали разликата до 14:17. Олег Миканович взе прекъсване за НОВА. Ас на Мони Николов и 18:21. НОВА спечели четвъртия гейм с 25:19.

Възпитаниците на Олег Миканович поведоха с 2:0 след ас на Михаил Падо. Двата отбора размениха своите полета при резултата 8:6 за НОВА. Домакините дръпнаха с 3 точки при 110:7. Пламен Константинов взе прекъсване за Локомотив. Единична блокада на Николай Зубов и 12:7 за НОВА. Омар Курбанов атакува по блокадата за 8:12. При 8:13, Пламен Константинов взе второто си прекъсване в тайбрека.

Симеон Николов реализира 7 точки (3 аса, 1 блок, 38% ефективност в атака - -1) и получи оценка 6.9 за играта си.

Омар Курбанов бе най-резултатен за Локомотив с 20 точки (3 аса, 3 блока, 56% ефективност в атака, 3% перфектно ии 31% позитивно посрещане - +6).

Иля Казаченков добави 14 точки (1 ас, 41% ефективност в атака - +6).

Юрий Бражнюк също реализира 14 точки (3 блока, 55% ефективност в атака - +11).

Николай Зубов заби 32 точки (1 ас, 7 блока, 60% ефективност в атака - +21).

Владислав Полочанин добави още 13 точки (1 блок).

НОВА (НОВОКУЙБИШЕВСК) - ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) 3:2 (26:24, 20:25, 23:25, 25:19, 15:9)

ПЪЛЕН ЗАПИС на мача НОВА - ЛОКОМОТИВ 3:2 - ТУК!