  Волейбол
  2. Волейбол
  Супер Радостина Маринова с 21 точки, Динамо (Букурещ) с нова победа Румъния

  • 31 яну 2026 | 18:29
  • 568
  • 0
Националката Радостина Маринова и нейният Динамо (Букурещ) постигнаха нова страхотна победа в румънската Дивизия А1. Маринова и съотборничките й биха категорично като домакини КСМ Букурещ с 3:0 (25:19, 25:13, 25:18) в среща от 13-ия кръг на шампионата, играна снощи.

По този начин Динамо остава на второ място във временното класиране с 32 точки след 11 победи и 2 загуби, с колкото е и шампионът Алба-Блаж начело, но с точка повече. В следващия 12-и кръг Маринова и компания ще играят с КСМ Букурещ. Мачът е в събота (7 февруари).

Ради Маринова изигра нов много силен мач и бе над всички за Динамо със страхотните 21 точки (2 блока, 2 аса и 59% ефективност в атака - +18) за победата.

За тима на КСМ Констанца Аня Асоня завърши с 14 точки.

