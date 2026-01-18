Радостина Маринова с 13 точки, Динамо (Букурещ) удари шампиона Алба-Блаж в дербито на Румъния

Националката Радостина Маринова и нейният Динамо (Букурещ) спечелиха голямото дерби в румънската Дивизия А1. Маринова и съотборничките й удариха като домакини шампиона Волей (Алба-Блаж) с 3:1 (25:23, 25:22, 18:25, 25:17) в среща от 11-ия кръг на шампионата, играна снощи.

Така Динамо е на второ място във временното класиране с 26 точки след 9 победи и 2 загуби, с колкото е и Алба-Блаж начело, но с 27 точки. В следващия 12-и кръг Маринова и компания са гости на аутсайдера Университатя (Клуж). Мачът е в събота (24 януари).

Радостина Маринова и Динамо (Букурещ) с лесна победа в Румъния

Ради Маринова изигра пореден стабилен мач и стана втора по резултатност за Динамо с 13 точки (36% ефективност в атака - +4), с колкото завърши и Мирта Великоня Гърбач за успеха. Ана Кристина Мирон пък добави 16 точки за победата.

За тима на Алба-Блаж, за който играе и Дария Иванова, резервата Михаела Роксана Отцупару (4 блока и 50% ефективност в атака - +11) и Ариана-Кристина Първ (1 блок, 1 ас, 26% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане - +3) реализираха 15 и 13 точки.