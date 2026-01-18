Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Радостина Маринова с 13 точки, Динамо (Букурещ) удари шампиона Алба-Блаж в дербито на Румъния

Радостина Маринова с 13 точки, Динамо (Букурещ) удари шампиона Алба-Блаж в дербито на Румъния

  • 18 яну 2026 | 19:30
  • 119
  • 0
Радостина Маринова с 13 точки, Динамо (Букурещ) удари шампиона Алба-Блаж в дербито на Румъния

Националката Радостина Маринова и нейният Динамо (Букурещ) спечелиха голямото дерби в румънската Дивизия А1. Маринова и съотборничките й удариха като домакини шампиона Волей (Алба-Блаж) с 3:1 (25:23, 25:22, 18:25, 25:17) в среща от 11-ия кръг на шампионата, играна снощи.

Така Динамо е на второ място във временното класиране с 26 точки след 9 победи и 2 загуби, с колкото е и Алба-Блаж начело, но с 27 точки. В следващия 12-и кръг Маринова и компания са гости на аутсайдера Университатя (Клуж). Мачът е в събота (24 януари).

Радостина Маринова и Динамо (Букурещ) с лесна победа в Румъния
Радостина Маринова и Динамо (Букурещ) с лесна победа в Румъния

Ради Маринова изигра пореден стабилен мач и стана втора по резултатност за Динамо с 13 точки (36% ефективност в атака - +4), с колкото завърши и Мирта Великоня Гърбач за успеха. Ана Кристина Мирон пък добави 16 точки за победата.

За тима на Алба-Блаж, за който играе и Дария Иванова, резервата Михаела Роксана Отцупару (4 блока и 50% ефективност в атака - +11) и Ариана-Кристина Първ (1 блок, 1 ас, 26% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане - +3) реализираха 15 и 13 точки.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Сашо Попов пред Sportal.bg: Ако поддържат Пирин подобна игра, имат шансове на финала

Сашо Попов пред Sportal.bg: Ако поддържат Пирин подобна игра, имат шансове на финала

  • 17 яну 2026 | 22:40
  • 4074
  • 4
Благовест Катранджиев пред Sportal.bg: Трябва да опитаме да се възстановим за финала и да покажем едно добро ниво

Благовест Катранджиев пред Sportal.bg: Трябва да опитаме да се възстановим за финала и да покажем едно добро ниво

  • 17 яну 2026 | 22:28
  • 2588
  • 4
Отличен Венислав Антов с 20 точки и MVP, Туркоа с нова победа във Франция

Отличен Венислав Антов с 20 точки и MVP, Туркоа с нова победа във Франция

  • 17 яну 2026 | 21:45
  • 1635
  • 0
Пирин пише история! Отстрани и ЦСКА и ще играе за efbet Купа на България

Пирин пише история! Отстрани и ЦСКА и ще играе за efbet Купа на България

  • 17 яну 2026 | 21:19
  • 21559
  • 14
Кристиян Богданов: Отборът, който запази концентрация във важните моменти, ще спечели

Кристиян Богданов: Отборът, който запази концентрация във важните моменти, ще спечели

  • 17 яну 2026 | 20:50
  • 1588
  • 0
Пламен Тодоров: Заслужено сме на финал, но шансовете са 50:50

Пламен Тодоров: Заслужено сме на финал, но шансовете са 50:50

  • 17 яну 2026 | 20:36
  • 1433
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Финал на efbet Купа на България: Нефтохимик 1:0 Пирин! Следете ТУК!

Финал на efbet Купа на България: Нефтохимик 1:0 Пирин! Следете ТУК!

  • 18 яну 2026 | 19:29
  • 2112
  • 1
Велико! Българска доминация в Банско!

Велико! Българска доминация в Банско!

  • 18 яну 2026 | 13:49
  • 30858
  • 29
Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

  • 18 яну 2026 | 09:28
  • 29003
  • 41
ЦСКА си отдъхна за Пастор

ЦСКА си отдъхна за Пастор

  • 18 яну 2026 | 12:43
  • 21189
  • 26
Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

  • 18 яну 2026 | 08:27
  • 49198
  • 54
20 години Sportal.bg!

20 години Sportal.bg!

  • 18 яну 2026 | 07:00
  • 14178
  • 30