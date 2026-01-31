Двама българи ще спорят за титлите на Европейската купа в София

Двама българи стигнаха до финалите на Европейската открита купа по джудо "Освобождение" в "Арена София”.

Боян Йотов ще спори за титлата при 66-килограмовите, след като до момента постигна четири победи. В решителната схватка националът ще излезе срещу италианеца Анжело Пантано.

На старта в категорията Йотов се наложи с ипон над Адам Анастасопулос (Гърция), преодоля Александър Мартинчук (Украйна) със златна точка, наложи се и над литовеца Антони де Ангелис, също с ипон, а на полуфинала надделя и Адис Орозмаматов (Киргизстан).

За златото ще излезе и Виктор Скерлев при 73-килограмовите, след като също записа четири успеха. Негов съперник ще бъде Етарн Нарн (Великобритания).

Скерлев победи в първия кръг италианеца Федерико Босис, след като противникът му получи трето предупреждение, наложи се и над Амит Бобович (Израел), а в полуфиналите спечели с ипон Дардан Сена (Косово).

При жените Ирина Железарска ще спори за бронза в категория над 78 кг. Нейна противничка ще бъде Кинга Волжак (Полша).

За бронза ще излезе и Йоана Манова срещу Агата Шафран (Полша) в категория до 63 кг.

В най-леката категория до 60 килограма Любослав Григоров е седми, както и Стилиян Гушков (66 кг).