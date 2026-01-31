Популярни
Вход / Регистрирай се
  Дания и Германия ще спорят за титлата на Европейското по хандбал

  • 31 яну 2026 | 17:51
Германия победи Хърватия с 31:28 (17:15) и се класира за финала на Европейското първенство. В решителния мач в неделя те ще изправят срещу световните и олимпийски шампиони Дания, които ще имат предимство от домакинската си публика.

Датчаните също спечелиха полуфинала си с 31:28 (14:13) срещу Исландия, след като се бориха по-усилено от очакваното. Те не са губили срещу Германия от 2016-а година насам, като постигнаха победи, включително с 39:26 в мача за златния медал на Олимпийските игри в Париж 2024, 40:30 на световното първенство миналата година и 31:26 по-рано тази седмица в груповата фаза на Евро 2026.

Дания бе непобедим и претърпя изненадваща загуба срещу Португалия, който завърши пети в турнира. Германия е на финала за първи път, откакто спечели титлата през 2016-а под ръководството на треньора Дагур Сигурдсон, който беше опонент начело на Хърватия.

Снимки: kolektiff images

