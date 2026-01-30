Популярни
  3. Германия излъга Хърватия и се класира за финала на Европейското по хандбал за мъже

Германия излъга Хърватия и се класира за финала на Европейското по хандбал за мъже

  • 30 яну 2026 | 21:03
  • 442
  • 0
Националният отбор на Германия достигна за четвърти път в историята финалния мач на Европейското първенство по хандбал за мъже, след като спечели с 31:28 (17:15) срещу Хърватия в първия полуфинал на Евро 2026 в Хернинг (Дания). По-късно днес домакините играят във втория полуфинал срещу Исландия.

Олимпийските вицешампиони доминираха през по-голямата част от мача и завършиха първото полувреме с два гола преднина. Въпреки, че Давид Мандич доближи хърватите на едно попадение, Германия направи серия от четири безответни и контролираше мача до края.

Андреас Волф бе избран за Най-добър играч в срещата. Днес вратарят направи 13 спасявания и завърши с 32% ефективност, а най-резултатен бе Лукас Цербе с 6 попадения за германците, включително два наказателни удара. Тин Лучин вкара шест пъти за хърватите.

Така германците, двукратни континентални шампиони, се класираха на финал за първи път от 2016-а насам, когато надвиха Испания на финала.

По-рано днес Португалия надигра петкратния шампион Швеция с 36:35 (16:16) и зае петото място.

Снимки: kolektiff images

