Пети финал за България от Европейското първенство по стрелба с лък в зала

  • 19 фев 2026 | 19:08
  • 348
  • 0
Пети финал за България от Европейското първенство по стрелба с лък в зала

Българските състезатели се класираха за финала при младежите (смесени отбори) от Европейското първенство по стрелба с лък в зала, което се провежда в зала Колодрум Пловдив.

След оспорван полуфинал срещу представителите на неутралните атлети, Дара-Мария Вълова и Кристиян Илиев победиха с 5:3 (31:31, 26:30, 32:24, 30:28)

Българите ще се изправят срещу отбора на Италия утре в 9:40 часа в борба за титлата в дивизия младежи гол лък.

България е с трима състезатели в мачовете за медали от Европейското първенство по стрелба с лък
България е с трима състезатели в мачовете за медали от Европейското първенство по стрелба с лък

Така във двата дни с финали от Европейското първенство по стрелба с лък, България ще има шанс да спечели 5 медала.

В петък 20 февруари, два от отборите на България са в мачовете за злато младежи смесен отбор (Дара-Мария Вълова, Кристиян Илиев) срещу Италия на 20 февруари от 9:40.

Жени Компаунд (Дениза Величкова, Калинка Иванова, Мария Добрева) срещу Италия на 20 февруари от 15:30.

В събота 21 февруари, България има трима представители в мачовете за медалите в индивидуалните дисциплини:

Дара-Мария Вълова е във финалът за титлата срещу британката Иви Финеган е насрочен за 21 февруари от 10:45.

Кристиян Илиев ще се изправи срещу представителя на Исландия Балдур Арнасон в мач за бронзовия медал на 21 февруари от 11:00.

Настоящият европейски шампион в зала, Иван Банчев, ще има възможност да спечели нов медал от Европейско първенство в мач срещу Федерико Музолези от Италия, който ще се проведе на 21 Февруари от 17:40. Входът за зрители в зала "Колодрум" е свободен.

България с пълни състави на Европейското по стрелба с лък в Пловдив
България с пълни състави на Европейското по стрелба с лък в Пловдив
