Иван Пешев към Димитър Илиев: Изпращаме една успешна година

  • 19 фев 2026 | 14:15
  • 178
  • 0

Българският спорт изпраща успешна година с инвестиции в инфраструктурата и последователна подкрепа към състезателите, заяви спортният министър Иван Пешев при предаването на поста на Димитър Илиев.

"Изпращаме една успешна година - година с много нови инвестиции в спортната инфраструктура и с реална, последователна подкрепа за българските спортисти. Резултатите са налице и те са повод за гордост", заяви Иван Пешев, цитиран от министерството.

С встъпването си в длъжност Димитър Илиев очерта основните приоритети в своята работа - активна подкрепа за българските спортисти и създаване на по-добри възможности за младите хора в България.

"Сред основните ми цели са осигуряването на силна и устойчива подкрепа за българските атлети, които ни носят най-голямата радост с успехите си, както и създаването на условия, които да позволят на младите хора да се развиват, да реализират своя потенциал и да допринасят за бъдещето на страната", заяви министър Илиев.

Иван Пешев поздрави своя наследник и му пожела успех в изпълнението на отговорната му мисия, като подчерта, че изминалата година е била изключително успешна за българския спорт с редица значими постижения на международната сцена.

