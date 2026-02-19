Тъжен ден за шахмата: Отиде си "Най-добрият на Запада"

Нидерландският шахматен гросмайстор Ян Тиман е починал вчера на 74-годишна възраст. Кралската нидерландска шахматна федерация потвърди новината, съобщена от държавната телевизия Ен О Ес, предаде националната новинарска агенция АНП.

Ян Тиман бе болен от известно време.

Тиман се превърна в най-добрия шахматист в Нидерландия, а също и един от най-добрите в света. През 80-те и 90-те години на миналия век той е наричан „Най-добрият от останалите“ и „Най-добрият на Запада“. Тиман печели много престижни турнири по целия свят, въпреки че никога не става световен шампион. Руснаците Анатолий Карпов, а по-късно и Гари Каспаров, бяха с една идея по-добри и от него.

На 22-годишна възраст Тиман получава титлата международен гросмайстор - сравнително късно спрямо връстниците му в чужбина. От този момент нататък той се съсредоточава повече върху шахматната си кариера. В Нидерландия той става по-популярен от Макс Еве - световен шампион от 1935 г.

„Как разпознах таланта му? Никога не бях виждал някой да изиграва ендшпил толкова брилянтно неправилно. Ужасно, но прекрасно като замисъл“, казва веднъж бившият му треньор Ханс Боуместер.

С победата си през 1985 г., Тиман дълго време е последният нидерландски победител в шахматния турнир във Вайк ан Зее, известен още като „Уимбълдън на шаха“. През 2021 г. той намира своя наследник в лицето на Йорден ван Форест.

През 90-те години на миналия век става ясно, че ерата на Тиман е към своя край. Въпреки че продължава да печели турнири и отново стана шампион на Нидерландия, следващото поколение се налага с Йерун Пикет, Лук ван Вели и Иван Соколов. Тогава Тиман започва да се занимава с писане за шаха - другата му голяма любов. Той публикува близо двадесет книги, от които произведенията, съдържащи шахматни анализи, са особено добре приети по целия свят.