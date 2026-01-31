Бяла и Етър 64 увеличиха аванса си на върха в женското хандбално първенство

Защитаващият титлата си Бяла победи като гост Свиленград с 32:24 (21:13) в 7-ия кръг от редовния сезон на "А" РХГ на България при жените. Шампионките взеха добър аванс през първото полувреме и не допуснаха да бъдат застигнати след почивката в повторението на Суперфинала за златните отличия от миналия сезон. Бяла остава лидер с пълен актив от 14 точки, а Свиленград е трети с 8.

Етър 64 (Велико Търново) се утвърди на второто място с 12 точки, след като надделя над домакина Спортист-Кремиковци с 38:23 (18:11). След равностойно начало великотърновки постепенно овладяха инициативата и след серия от 7:2 гола поведоха с 12:7 в 20-ата минута. Гостенките продължиха да увеличават аванса си, който в средата на втората част достигна до 30:15. В последните минути Етър отново направи силна поредица от 7:1 гола, за да направи победата си още по-убедителна.

Гергана Ефтимова се отличи с 10 попадения за "виолетовите", а Александра Замишляк добави 7. Симона Петрова беше най-резултатна за Спортист Кремиковци с 8 гола.

Академик ПУ се изкачи еднолично на 4-ата позиция с 4 точки след успех в залата на Сливница с 27:25 (16:16).

Резултати от 7-ия кръг на "А" РХГ на България при жените:

Спортист-Кремиковци - Етър 64 - 23:38 (11:18)

Свиленград - Бяла - 24:32 (13:21)

Сливница - Академик ПУ - 25:27 (16:16)

В класирането води Бяла с пълен актив от 14 точки, пред Етър 64 с 12, Свиленград с 8, Академик ПУ с 4 и Сливница и Спортист-Кремиковци с по 2.

Снимка: официална Фейсбук страница на Хандбаленклуб Бяла