  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  Бяла победи Академик ПУ и ще зимува на върха в класирането в женското хандбално първенство

Бяла победи Академик ПУ и ще зимува на върха в класирането в женското хандбално първенство

  • 23 ное 2025 | 17:09
  • 110
  • 0
Бяла победи Академик ПУ и ще зимува на върха в класирането в женското хандбално първенство

Защитаващият титлата си Бяла спечели убедително срещу гостуващия Академик ПУ с 45:27 (18:10) в среща от петия последен есенен кръг в първенството на България по хандбал. С успеха шампионките от предишните четири години останаха лидерки в класирането с пълен актив от 10 точки и ще зимуват на върха след първата част от редовния сезон.

Сребърните медалистки от миналия  сезон от Свиленград надделяха като домакини на Спортист-Кремиковци 2018 с 35:19 (17:10) и с 6 точки се изравниха с втория Етър 64, който ще гостува на Сливница на 14 декември в последния мач от есенния  дял в първенството.

В класирането води Бяла с пълен актив от 10 точки, пред Етър 64 с 6 точки и мач по-малко, Свиленград също с 6 точки и Сливница (мач по-малко), Академик ПУ и Спортист-Кремиковски 2018 с по 2 точки.

