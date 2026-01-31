Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Необичайно: Луис Енрике прати журналистите да учат

Необичайно: Луис Енрике прати журналистите да учат

  • 31 яну 2026 | 18:25
  • 1034
  • 0

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике имаше любопитен момент с журналистите по време на пресконференцията си преди мача срещу Страсбург от 20-ия кръг на Лига 1. В петък Ланс оглави класирането – с една точка повече – а треньорът Пиер Саж заяви, че това ще окаже натиск върху ПСЖ, който е четирикратен шампион.

„Разбира се. Класирането го показва. В момента сме Ланс и ние. В сравнение с миналия сезон, знаете ли с колко точки по-малко имаме?“, заяви Енрике. В този момент испанецът се огледа и в залата настъпи тишина, от което наставникът се възползва. „Грешка, грешка! Ааа, не сте учили. Аз няма да ви кажа, вие трябва да учите. Това, което се промени, е Ланс, който спечели 10 от последните си 11 мача. Те са различни. Останалото е както обикновено. Ако искате да ни окажете натиск… аз харесвам натиска. Свикнали сме. От нас зависи да покажем утре, че ни харесва“, добави той.

Снимки: Gettyimages

