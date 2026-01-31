Популярни
Доналд Тръмп очаква 100 000 души на UFC в Белия дом

  • 31 яну 2026 | 15:42
Доналд Тръмп продължава да дава големи обещания за събитието UFC Белия дом, като очаква 100 000 души да присъстват на галавечерта.

Миналата година президентът на Съединените щати обяви, че в чест на 250-ата годишнина от основаването на Америка, UFC ще проведе събитие на поляната пред Белия дом това лято. Главният изпълнителен директор на UFC, Дейна Уайт, бързо подкрепи идеята и през последните няколко месеца продължават да се появяват нови подробности за плановете.

В петък президентът Тръмп продължи да промотира събитието, обещавайки изграждането на „стадион“ пред Белия дом с капацитет за 100 000 души.

„Те ще издигнат нещо наистина невероятно“, заяви Тръмп (цитиран от Fox News и Home of Fight). „Всичко това е свързано с нашата велика 250-а годишнина, за която подготвяме толкова много прекрасни неща. Както знаете, UFC идва пред Белия дом. Те буквално строят стадион и ще има над 100 000 души.“

Тръмп и UFC определено имат грандиозни планове за знаковото събитие това лято. Преди време Уайт заяви, че бюджетът за UFC White House ще направи бюджета за UFC Sphere, който според съобщенията е 20 милиона долара, да изглежда като „джобни пари“.

По-рано този месец Уайт уточни, че последните планове предвиждат около 5000 души да присъстват на самото събитие на поляната пред Белия дом. Още 85 000 души се очаква да гледат събитието на голям екран в "The Ellipse" – парк с площ от 52 акра, разположен срещу Белия дом.

Уайт също така разкри по-рано този месец, че ще започне да организира файт картата за събитието UFC Белия дом още тази седмица.

