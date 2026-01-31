Популярни
Контролна среща: Ботев (Пд) - Севлиево 0:0
Арбелоа: Не е време за разочарования или еуфория в Реал Мадрид

  • 31 яну 2026 | 15:03
  • 394
  • 0

Реал Мадрид беше ударен тежко от Бенфика (2:4) преди дни в Шампионската лига и ще се опита бързо да се отърси това при домакинството си на съседите от Райо Валекано. Мачът от Ла Лига е в неделя от 15:00 часа. Треньорът Алваро Арбелоа смята, че случващото се е нормално, защото той тепърва започва да работи с тима и се нуждае от време. Ето какво заяви наставникът на редовната си пресконференция.

Как подхожда Реал Мадрид към двубоя?
Той е изключително важен за нашите амбиции. Райо е неудобен и агресивен съперник. Ще бъде трудно и трябва да сме концентрирани, за да покажем максимално високо ниво.

Какво очаквате от “Бернабеу”?
Стадион, който да е с отбора, както беше в последния домакински мач. Винаги искаме подкрепата на привържениците, защото с тях сме по-силни. Целта е да победим и да продължим битката за титлата. Ако искаме да останем в надпреварата, имаме нужда от тях. Срещу Монако бяхме единни и се видя, че с феновете всичко е много по-лесно.

Какво липсва на Карвахал и Себайос, за да играят повече?
При Карвахал основната цел е да има постоянство в тренировките, да трупа минути и да не получи рецидив на травмата си. Искам той да вървим стъпка по стъпка, с търпение, но ни трябва още малко време. А що се отнася до Себайос… всички знаем качествата и възможностите му. Профилът му на футболисти е необходим за нас и ще бъде много важен до края.

Има ли недосегаеми играчи?
Разбирам дебатите, но винаги искам на терена да са най-добрите. Колкото повече минути са на разположение на отбора, толкова по-добре. Срещу Виляреал например вторият гол дойде след много добра акция на Винисиус Жуниор. Те могат да решат мача във всеки момент.

“Не е въпрос на качество, не е въпрос на тактика; въпрос е на по-голямо желание“, каза Мбапе в Лисабон. Съгласен ли сте, че понякога на отбора му липсва отношение?
Работим, за да намерим решенията. И това не е момент нито за разочарование, нито за еуфория. Само за работа.

Притеснява ли ви, че отборът може би тича малко?
Както вече казах, сега е време за работа. Идват две седмици, в които ще можем да работим на всички нива… и това е, което искахме и търсехме. Това са 18 дни… или 19… и ще има време с играчите да се подобряваме, да вървим нагоре.

Как си обяснявате двете лица на отбора?
Точно това ви казвам: работим много, анализираме много какво трябва да направим, за да имаме постоянство. И мисля, че ще го постигнем. Но, разбира се, ни трябва време за работа.

Колко далеч е Реал Мадрид от вашата идея за игра?
Не е въпрос на близо или далеч… просто не сме имали много време заедно. И въпреки че съм много благодарен за начина, по който играчите ме приеха и за ангажираността им, необходимо е време. Колкото и да обясняваме, усвояването става на терена. С нетърпение очакваме този период за работа и им имам огромно доверие.

Чувствате ли, че загубата в Лисабон означава връщане в изходна позиция?
Не. Мислим за Райо, като сме наясно с трудността и изискванията на мача. Да продължим да се подобряваме, да израстваме. И знаейки, че представянето на всички трябва да е на много високо ниво, за да печелим всеки двубой. Това не се случва само при нас, а при всеки. Ако искаш да побеждаваш, трябва да си на много високо ниво — както колективно, така и индивидуално.

Какво научихте от двубоите в Албасете и Лисабон? И съжалявате ли за някое решение?
Не, съжалението е задънена улица. Опитвам се да се уча, когато нещата не вървят добре. Това е моят път. Да, знам в какво мога да се подобря, както казах и на играчите, че неизбежно понякога ще греша.

Какво послание отправихте в съблекалнята?
Разбирам, че искате да го знаете, но това остава между играчите и мен.

