Весела Лечева: Имаме основания за оптимизъм на Олимпиадата

На всички Олимпийски игри има голяма емоция - това е най-големият спортен форум в света и уникално преживяване не само заради състезанията, но и заради културната програма, атмосферата и присъствието на гости от цял свят. Това каза избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева в предаването на БНТ "Денят започва с Георги Любенов“.

"Смятам, че тези олимпийски игри ще ни дадат много моменти на радост и преживявания. Това е наистина уникално спортно събитие. Олимпийските игри са най-големият спортен форум и едно уникално преживяване – не само заради представянето на състезателите, но и заради културната програма, атмосферата и вниманието на целия свят“, заяви Лечева, която густува в БНТ шест дни преди старта на Игрите.

Българската делегация за 25-ите Зимни олимпийски игри наброява общо 50 души, включително треньорските щабове. 20 български спортисти са извоювали квоти за участие - постижение, което според Лечева само по себе си е сериозен успех.

"Участието на Олимпийски игри вече е признание за труда на състезателите, треньорите и федерациите“, сподели тя и допълни, че е подготвено специално издание – олимпийска книжка, която представя цялата българска делегация.

Весела Лечева открои последните успехи на националите, сред които сребърния медал на Александър Кръшняк в старт за Световната купа, опита на Радослав Янков, за когото това ще бъде четвърта Олимпиада, както и успехите на световния шампион Тервел Замфиров и на Малена Замфирова.

Знаменосец на българската делегация в Милано ще бъде фигуристката Александър Фейгин. Решението е съобразено със стартовете на състезателите и с факта, че за първи път откриването на зимни олимпийски игри ще се проведе на две места - на Сан Сиро в Милано и паралелно в Кортина.

Най-много български състезатели ще има в биатлона - с пълни отбори при мъжете и жените. Сред водещите имена са Милена Тодорова и Владимир Илиев, които през последните години са постигнали стабилни резултати в стартовете за Световната купа, обясни Лечева.

„Разполагаме с добре подготвен състав. Последните резултати ни дават основания за оптимизъм“, каза тя.

Председателят на БОК отказа да прави конкретни прогнози за медали, като подчерта, че не желае да натоварва състезателите с допълнителни очаквания.

"Всеки един от тях има потенциал за силно класиране, дори за подиум. Но победите трябва да бъдат извоювани. Най-важното е да покажат дух, воля и възможностите си в деня на старта“, добави оптимистично Лечева.

Последният български медал от Зимни олимпийски игри датира от 2006 година, но според нея настоящият отбор дава надежда за достойно представяне.

Зимните игри в Италия ще бъдат организирани на четири различни локации, разположени на значително разстояние една от друга – модел, който следва стремежа на Международния олимпийски комитет за използване на вече съществуващи съоръжения и по-достъпна организация.

"Италия е притегателен център за големи спортни събития. Очаквам отлична атмосфера и пълни трибуни, както беше и в Париж“, сподели Лечева.

Весела Лечева увери, че продължаващата съдебна сага около ръководството на Българския олимпийски комитет няма да се отрази на подготовката и участието на българските спортисти.

"Изключително неприятна ситуация за всички, за цялото олимпийско движение, много пъти вече съм го повтаряла. Това е наистина изключителен скандал и срам. Работим в изключително ограничен състав, но правим всичко възможно състезателите и треньорите да не усещат този проблем“, подчерта тя и допълни, че БОК поддържа активна връзка с Международния олимпийски комитет и с организационния комитет на Игрите.

На въпрос има ли информация дали Стефка Костадинова ще бъде в Милано, тя отговори:

"Тя може да бъде само като зрител."

Весела Лечева заяви, че българските спортисти заслужават подкрепа.

„Пожелавам им да бъдат здрави, да покажат на какво са способни и да се представят достойно. Те са талантливи и заслужават подкрепата на цялата страна“, каза в заключение Лечева.