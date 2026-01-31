Тръмп и Робъртсън допълниха вълнуващите полуфинали в Германия

Джъд Тръмп и Нийл Робъртсън записаха победи в петък вечер и си осигуриха места на полуфиналите на една маса на Германския Мастърс в Берлин.

Световният №1 Тръмп се пребори за трудна победа с 5:3 над двукратния пореден шампион от Откритото първенство на Ухан Сяо Гуодун.

Асото в колодата се стреми да сложи край на сушата без трофеи, която продължава от UK Championship 2024 и доведе до това той да завърши цялата календарна 2025 година без титла. Настоящият уикенд дава отлична възможност на Тръмп да попълни витрината си с отличия още в началото на 2026 г., особено като се има предвид, че той е най-успешният играч в историята на Германския Мастърс. 36-годишният англичанин печели титлата през 2020, 2021 и 2024 година.

Тръмп започна вихрено пред пълните трибуни на „Темподром“. Серии от 65 и 107 точки му осигуриха ранен аванс от 2:0, но Сяо отговори по подобаващ начин с брейкове от 104 и 62, за да изравни резултата на 2:2 при почивката.

След подновяването на играта китайският състезател спечели следващия фрейм и за първи път поведе в мача, но това се оказа и последният му успех. Тръмп натисна газта до финала със серии от 105, 53 и 69 точки и затвори двубоя при 5:3. На полуфиналите от 21 часа го очаква двукратният шампион на Германия Али Картър – играч, за когото Тръмп смята, че се чувства най-добре именно на голяма сцена като „Темподром“.

„Мисля, че през годините Али понякога не успяваше да се мотивира достатъчно за някои турнири – може би аз съм пълната противоположност. Когато дойде тук или на Световното първенство, той сякаш намира още една скорост. Това изисква нещо специално. На турнирите, които обичаш, не трябва да се напъваш прекалено. Той обича големите сцени“, каза Тръмп, който има 30 титли от ранкинг турнири.

„Казвам го всяка година – това е един от двата или трите най-добри турнира, на които играем. Не навсякъде имаме възможност да се състезаваме пред толкова много публика. Това е нещо специално. Тази вечер беше като загрявка – ние бяхме последната маса и публиката беше по-многобройна от по-ранните дни. Утре ще бъде страхотно. Беше тежък мач и не мисля, че направих много грешки. И двамата играхме на високо ниво. Сега се чувствам малко уморен, защото беше нужно огромно съсредоточаване, за да свърша работата.“

Нийл Робъртсън, от своя страна, продължи напред след разгромна победа с 5:1 над съфамилника си Джими и си уреди зрелищен полуфинал срещу Шон Мърфи от 15 часа в събота.

Австралиецът се стреми да спечели трофея "Брендън Паркър" за първи път в кариерата си – същата цел има и днешният му съперник Мърфи. И двамата притежават внушително присъствие около масата, а Робъртсън е готов за предизвикателството.

„Всички топ играчи имат собствена аура около масата. Всеки от тях е внушителен по свой начин. Харесва ми да го виждам – това ме подтиква да играя по-добре. Когато видиш най-добрите да крачат уверено около масата, това те вдъхновява да дадеш най-доброто от себе си. И двамата сме много атакуващи играчи и отлични в дългите вкарвания. Ключът може би ще бъде кой ще успее да вкара трудни топки, за да влезе в серия, или да наложи по-добра сейфти игра.“