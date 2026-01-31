Бил Хейни се замеси в сбиване след кантара за битката Лопес - Стивънсън

След официалния кантар в петък преди боксовата галавечер в Ню Йорк се разиграха диви сцени. Няколко сбивания в „Медисън Скуеър Гардън“ се състояха по-рано от предвиденото този уикенд, като Бил Хейни се оказа в центъра на събитията.

Този уикенд в Ню Йорк, Теофимо Лопес залага своите титли на "The Ring" и WBO в лека полусредна категория срещу непобедения шампион на WBC в лека категория Шакур Стивънсън. След кантара в петък обаче, проведен в „The Theater at MSG“, Бил Хейни се озова в центъра на екшъна, след като наблизо избухна сбиване и той се намеси, опитвайки се да успокои страстите.

По време на предаването на DAZN, посветено на претеглянето, камерите уловиха мелето сред публиката веднага след традиционното взиране лице в лице между главните участници. Коментаторът Тод Гришам разкри, че Хейни е бил някъде в епицентъра на случващото се.

A brawl breaks out involving Bill Haney after the Teofimo Lopez vs Shakur Stevenson weigh-in 🤯



The Ring VI | Exclusively on DAZN | Jan 31st in NYC 🥊 pic.twitter.com/NE6UvexC4v — Ring Magazine (@ringmagazine) January 30, 2026

В социалните мрежи се появиха и други съобщения и видеоклипове, според които Хейни може да е бил нападнат след първоначалния сблъсък. Съществуват множество клипове от друг конфликт, но все още не е потвърдено дали Хейни е бил жертва или участник в него.