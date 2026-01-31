Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Бил Хейни се замеси в сбиване след кантара за битката Лопес - Стивънсън

Бил Хейни се замеси в сбиване след кантара за битката Лопес - Стивънсън

  • 31 яну 2026 | 08:30
  • 185
  • 0
Бил Хейни се замеси в сбиване след кантара за битката Лопес - Стивънсън

След официалния кантар в петък преди боксовата галавечер в Ню Йорк се разиграха диви сцени. Няколко сбивания в „Медисън Скуеър Гардън“ се състояха по-рано от предвиденото този уикенд, като Бил Хейни се оказа в центъра на събитията.

Този уикенд в Ню Йорк, Теофимо Лопес залага своите титли на "The Ring" и WBO в лека полусредна категория срещу непобедения шампион на WBC в лека категория Шакур Стивънсън. След кантара в петък обаче, проведен в „The Theater at MSG“, Бил Хейни се озова в центъра на екшъна, след като наблизо избухна сбиване и той се намеси, опитвайки се да успокои страстите.

По време на предаването на DAZN, посветено на претеглянето, камерите уловиха мелето сред публиката веднага след традиционното взиране лице в лице между главните участници. Коментаторът Тод Гришам разкри, че Хейни е бил някъде в епицентъра на случващото се.

В социалните мрежи се появиха и други съобщения и видеоклипове, според които Хейни може да е бил нападнат след първоначалния сблъсък. Съществуват множество клипове от друг конфликт, но все още не е потвърдено дали Хейни е бил жертва или участник в него.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Атанас Димов е номер едно при спортистите в Пазарджик за годината

Атанас Димов е номер едно при спортистите в Пазарджик за годината

  • 31 яну 2026 | 01:40
  • 911
  • 0
Лаута Арми спечели Купата на България при младежите

Лаута Арми спечели Купата на България при младежите

  • 30 яну 2026 | 17:07
  • 553
  • 0
Ивайло Иванов ще пропусне Европейската купа по джудо в София

Ивайло Иванов ще пропусне Европейската купа по джудо в София

  • 30 яну 2026 | 12:19
  • 743
  • 0
Националите по борба провеждат първи лагери за сезона

Националите по борба провеждат първи лагери за сезона

  • 30 яну 2026 | 11:20
  • 1459
  • 0
Антъни Джошуа отдаде почит на загиналите в катастрофата

Антъни Джошуа отдаде почит на загиналите в катастрофата

  • 30 яну 2026 | 09:35
  • 1846
  • 0
Съперникът на Фюри не отива само за участието

Съперникът на Фюри не отива само за участието

  • 29 яну 2026 | 17:30
  • 3495
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

  • 30 яну 2026 | 14:20
  • 79915
  • 149
Ден 14 на Australian Open: Финалът с българско участие

Ден 14 на Australian Open: Финалът с българско участие

  • 31 яну 2026 | 07:44
  • 4127
  • 0
Груев и Лийдс приемат лидера Арсенла в мач с огромно значение и за двата отбора

Груев и Лийдс приемат лидера Арсенла в мач с огромно значение и за двата отбора

  • 31 яну 2026 | 06:27
  • 2412
  • 3
Барселона гостува на Елче в търсене на задължителна победа, за да продължи темпото пред Реал

Барселона гостува на Елче в търсене на задължителна победа, за да продължи темпото пред Реал

  • 31 яну 2026 | 07:18
  • 2049
  • 5
Очаквайте на живо: Арина Сабаленка срещу Елена Рибакина

Очаквайте на живо: Арина Сабаленка срещу Елена Рибакина

  • 31 яну 2026 | 08:04
  • 931
  • 1
Ливърпул все още търси първа победа за годината в Премиър лийг, може ли да я постигне срещу Нюкасъл?

Ливърпул все още търси първа победа за годината в Премиър лийг, може ли да я постигне срещу Нюкасъл?

  • 31 яну 2026 | 06:50
  • 1315
  • 1