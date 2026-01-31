Двубой от UFC 325 е отменен след скандал на официалното претегляне

Александър Волкановски са само на ден от окончателното разрешаване на спора помежду си.

Преди реванша им за титлата в категория перо, който ще оглави UFC 325, двамата успешно покриха лимита за шампионски двубой. Австралиецът закова кантара на 144.5 либри, а Лопес – на 145 либри.

Припомняме, че Волк победи бразилеца с единодушно съдийско решение през април на UFC 314, за да спечели вакантния пояс и да стане за втори път шампион в категория перо. След това Лопес се изправи срещу Жан Силва през септември и постигна зрелищен нокаут, с който запази името си сред претендентите и в крайна сметка си осигури втори шанс срещу шампиона, който пък не се е бил от първата им среща.

Участниците в основната подгряващата битка в лека категория, Дан Хукър и Беноа Сен Дени, също преминаха успешно кантара. И двамата се възползваха от позволената една либра толеранс за нешампионски двубои, регистрирайки по 155.75 либри.

От 28-те бойци, които трябваше да се състезават в събота, единствено Аарън Тау не успя да влезе в категорията си, като пропускът му беше странен и в крайна сметка му струваше скъпо. Тау беше последният боец, който се качи на кантара, появявайки се около 90 минути след началото на официалния прозорец. Финалистът от турнира Road to UFC в категория муха се съблече и беше скрит зад параван за претеглянето, което изглежда затрудни комисията, тъй като отне няколко минути, за да регистрират тегло. Изненадващо, Tau се оказа доста под лимита – 122.5 либри. Това веднага породи подозрения и той беше помолен да се претегли отново, този път облечен и без паравана. При второто претегляне той показа 129 либри. По някакъв начин Тау премина от 3.5 либри под лимита до три либри над него за нешампионски двубой в категория муха.

Малко след това, по време на официалното сутрешно шоу на UFC за претеглянето, беше обявено, че финалният двубой на Тау от турнира Road to UFC срещу Намсраи Батбаяр е отменен.

Aaron Tau weighs in at 122.5 which is very low for the weight (125) So, the made him re-weigh in without the curtain and he suddenly misses weight at 129!? 7 pounds gained without a curtain! His fight vs. Namsrai Batbayar has now been cancelled. #UFC325



Very, very weird. pic.twitter.com/lqdsdWrp2v — Bodyslam.net MMA (@BodyslamNetMMA) January 30, 2026