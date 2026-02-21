Мейуедър се връща към професионалния бокс след демонстративния мач с Тайсън

Флойд Мейуедър-младши се завръща в бокса. Този път наистина.

В петък Мейуедър и CSI Sports/FIGHT SPORTS обявиха чрез прессъобщение, че е подписал ексклузивен промоутърски договор за следващия етап от кариерата си. В съобщението се декларира, че Мейуедър възнамерява да възобнови професионалната си боксова кариера след планирания за пролетта демонстративен мач с Майк Тайсън.

„Все още притежавам необходимото, за да поставя още рекорди в бокса – от предстоящото ми събитие с Майк Тайсън до следващия ми професионален двубой. Никой няма да генерира по-големи приходи от билети, да има по-голяма глобална аудитория и да печели повече пари с всяко събитие от моите. Планирам да продължа да го правя с моя глобален медиен партньор, CSI Sports™/FIGHT SPORTS®.“

Мейуедър, който скоро ще навърши 49 години, е считан за един от най-добрите боксьори на своето поколение. Мъжът, известен преди като „Хубавеца“, се оттегли от ринга през 2017 г. след победата си с нокаут над Конър Макгрегър, с която балансът му достигна 50-0 като професионалист.

Американецът никога не напусна бокса, като участва в осем демонстративни мача през последните девет години. Сред най-забележителните бяха двубоят му с Логан Пол през 2021 г. и двете му срещи с Джон Готи III през 2023 и 2024 г.

Очаква се Мейуедър да се изправи срещу Тайсън в демонстративен мач, предварително насрочен за 25 април в Конго.