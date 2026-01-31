Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Следете НБА със Sportal.bg: Девет мача тази нощ

Следете НБА със Sportal.bg: Девет мача тази нощ

  • 31 яну 2026 | 02:27
  • 118
  • 0
Следете НБА със Sportal.bg: Девет мача тази нощ

В ранните часове на днешния 31-ви януари (събота) се играят девет мача от НБА на САЩ и Канада. Sportal.bg ви предлага да проследите развитието им в реално време. Преди техния старт лидери в класирането са актуалният шампион Оклахома Сити Тъндър с баланс от 38 победи и 11 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс с актив от 34 успеха и 12 поражения (Източна конференция).

Първият мач за вечерта започна в 2:00 часа българско време и в него Вашингтон Уизардс посрещна ЛА Лейкърс.

Половин час по-късно стартираха още три срещи. В една от тях Бостън Селтикс е домакин на Сакраменто Кингс.

Ню Йорк Никс приема Портланд Трейл Блейзърс.

Ню Орлиънс Пеликанс играе с Мемфис Гризлис.

Орландо Меджик се изправи срещу Торонто Раптърс.

В 4:00 часа започват още два мача и в единия от тях Денвър Нъгетс играе с ЛА Клипърс.

По същото време Финикс Сънс играе с Кливланд Кавалиърс.

Половин час по-късно на паркета излизат Юта Джаз и Бруклин Нетс.

В последния мач за вечерта, който е насрочен за 5:00 часа, Голдън Стейт Уориърс приема източния лидер Детройт Пистънс.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Милър-Макинтайър и Звезда излъгаха Дубай в Белград

Милър-Макинтайър и Звезда излъгаха Дубай в Белград

  • 30 яну 2026 | 23:08
  • 2442
  • 2
Шумен прегази Спартак Плевен за победа №2 в Sesame НБЛ

Шумен прегази Спартак Плевен за победа №2 в Sesame НБЛ

  • 30 яну 2026 | 20:38
  • 4898
  • 3
Собственикът на Апоел заплаши всички в клуба: Това не може да продължава!

Собственикът на Апоел заплаши всички в клуба: Това не може да продължава!

  • 30 яну 2026 | 16:52
  • 2003
  • 2
Итудис: Нямам отговор защо се случи това, особено у дома

Итудис: Нямам отговор защо се случи това, особено у дома

  • 30 яну 2026 | 16:11
  • 1217
  • 1
Джоел Ембийд с ясно послание към ръководството на Филаделфия

Джоел Ембийд с ясно послание към ръководството на Филаделфия

  • 30 яну 2026 | 15:34
  • 1513
  • 0
Лука Дончич под въпрос за следващия мач на Лейкърс

Лука Дончич под въпрос за следващия мач на Лейкърс

  • 30 яну 2026 | 15:12
  • 790
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

  • 30 яну 2026 | 14:20
  • 74576
  • 129
Хуан Переа с първа тренировка с Левски

Хуан Переа с първа тренировка с Левски

  • 30 яну 2026 | 16:53
  • 22870
  • 68
Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

  • 30 яну 2026 | 13:26
  • 88068
  • 32
Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

  • 30 яну 2026 | 15:43
  • 31309
  • 132
Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

  • 30 яну 2026 | 14:23
  • 50875
  • 16
Фантастичен Джокович детронира Синер в 5-сетова драма

Фантастичен Джокович детронира Синер в 5-сетова драма

  • 30 яну 2026 | 16:41
  • 29019
  • 48