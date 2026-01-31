Следете НБА със Sportal.bg: Девет мача тази нощ

В ранните часове на днешния 31-ви януари (събота) се играят девет мача от НБА на САЩ и Канада. Sportal.bg ви предлага да проследите развитието им в реално време. Преди техния старт лидери в класирането са актуалният шампион Оклахома Сити Тъндър с баланс от 38 победи и 11 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс с актив от 34 успеха и 12 поражения (Източна конференция).

Първият мач за вечерта започна в 2:00 часа българско време и в него Вашингтон Уизардс посрещна ЛА Лейкърс.

Половин час по-късно стартираха още три срещи. В една от тях Бостън Селтикс е домакин на Сакраменто Кингс.

Ню Йорк Никс приема Портланд Трейл Блейзърс.

Ню Орлиънс Пеликанс играе с Мемфис Гризлис.

Орландо Меджик се изправи срещу Торонто Раптърс.

В 4:00 часа започват още два мача и в единия от тях Денвър Нъгетс играе с ЛА Клипърс.

По същото време Финикс Сънс играе с Кливланд Кавалиърс.

Половин час по-късно на паркета излизат Юта Джаз и Бруклин Нетс.

В последния мач за вечерта, който е насрочен за 5:00 часа, Голдън Стейт Уориърс приема източния лидер Детройт Пистънс.