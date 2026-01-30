Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  3. Нефтохимик отново би Пирин

Нефтохимик отново би Пирин

  30 яну 2026
Волейболистите на Нефтохимик 2010 (Бургас) постигнаха втора поредна и общо 9-а победа в efbet Супер Волей. Момчетата на Иван Станев надиграха категорично като домакини Пирин (Разлог) с 3:0 (25:16, 25:21, 25:20) в мач от 14-ия кръг на шампионата, игран тази вечер в зала "Бойчо Брънзов". Срещата беше повторение на финала за efbet Купа на България 2026, който бургазлии спечелиха след 3:1 гейма.

По този начин Нефтохимик остава на 4-о място във временното класиране с 9 победи, 4 загуби и 26 точки. Разложани се смъкнаха на 8-а позиция в подреждането с 6 победи, 7 загуби и 18 точки, с колкото е и 7-ият Монтана, но с по-добро геймово съотношение.

В 15-ия кръг бургазлии ще почиват, докато Пирин ще пътуват пак до Бургас, за да играят с Дея спорт. Този двубой е следващата събота (7 февруари) от 18,30 часа.

Най-полезен за Нефтохимик бе Ади Османович с 18 точки (2 блока, 3 аса и 68% ефективност в атака - +15), а Калоян Балабанов се отчете с 13 точки (2 блока, 58% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане - +11) за успеха.

За тима на Пирин Мариян Наков реализира 11 точки (44% ефективност в атака - +4), а влезлият като резерва Константин Манолев завърши с 9 точки.

