  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Кметът на Бургас отличи Нефтохимик за спечелената Купа

Кметът на Бургас отличи Нефтохимик за спечелената Купа

  • 30 яну 2026 | 09:41
Отборът се завръща в зала "Младост"

Кметът на Бургас Димитър Николов връчи Почетния знак на Общината на Нефтохимик 2010 по повод спечелената Купа на България. При срещата си с ръководството и състезателите на отбора Николов обяви, че скоро съставът отново ще се върне в зала „Младост“, където традиционно провеждаше своите срещи.

Вече са приключили строително-монтажните работи в съоръжението и тимът ще може да се върне да играе на обичайното си място.

"Благодаря на Община Бургас, за това, което прави за нас. Вярвам, че с тази помощ ще успеем да се представим достойно в крайната фаза на първенството и да заемем място, което отговаря на нашите цели и амбиции“, каза президентът на ВК Нефтохимик 2010 Огнян Томов.

