  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Крисчън Колман арестуван за притежание на наркотични принадлежности и съпротива при задържане

Крисчън Колман арестуван за притежание на наркотични принадлежности и съпротива при задържане

  • 30 яну 2026 | 19:50
  • 710
  • 0
Крисчън Колман арестуван за притежание на наркотични принадлежности и съпротива при задържане

Ша'Кари Ричардсън не е единствената лекоатлетическа звезда, арестувана в четвъртък. Нейният приятел спринтьорът Крисчън Колман, е бил задържан за притежание на принадлежности за употреба на наркотици и за оказана съпротива по време на спирането на Ричардсън за проверка, научи TMZ Sports.

TMZ Sports разполага с полицейския доклад от сблъсъка на медалиста с властите, който разкрива, че ситуацията се е превърнала в своеобразна сбирка на американски атлети, тъй като в него се споменават имената както на Колман, така и на спринтьорката Туаниша Тери.

Според доклада, около обяд в четвъртък полицаи са се движили на север по щатски път 429 в Уинтър Гардън, Флорида, когато сив автомобил ги е приближил с висока скорост. Радарът е отчел, че в един момент колата е достигнала скорост от 104 мили в час (около 167 км/ч).

Полицаят описва, че сивият Aston Martin е шофиран опасно, като не е спазвал дистанция и е изпреварвал други превозни средства, а също така е присветквал с фарове на останалите коли.

Служителят на реда е активирал светлинна и звукова сигнализация, за да спре автомобила. Когато Ричардсън е била спряна, тя е заявила, че задната ѝ гума е била мека и това е причината за високата скорост. Тя също така е обяснила, че телефонът ѝ случайно е натиснал бутони и е променил настройките на колата, които не е знаела как да оправи.

По време на проверката на Ричардсън черен джип е спрял пред местопроизшествието встрани от пътя, от който е слязъл Колман и е зачакал до колата си. Когато полицаят е отишъл да попълва документите, той е забелязал, че Колман се е приближил към мястото на проверката и му е било наредено да се върне към автомобила си.

Докато се е връщал към своя джип, полицаят твърди, че е видял Колман да изпуска предмет в тревата.

Служителят на реда съобщава, че в крайна сметка Колман е отказал да се подчини на заповедите да не се намесва в проверката, като е направил няколко опита да обясни скоростта на Ричардсън, за да я предпази от арест.

Ричардсън е казала на полицая, че Колман е неин приятел, но по-късно, когато му е било поискано да предостави документ за самоличност, той е отказал. Вследствие на това е бил арестуван за оказана съпротива.

Арестуваха олимпийска шампионка заради шофиране с превишена скорост
Арестуваха олимпийска шампионка заради шофиране с превишена скорост

При претърсването на джипа на Колман е открито "стъклено устройство за пушене“ в централната конзола. Според доклада, то е изглеждало използвано, но почистено, като по него е имало малко количество зелен растителен материал, за който се предполага, че е канабис.

След появата на Колман на мястото е пристигнала и Тери, която е искала да разбере какво се случва с приятелите ѝ. В крайна сметка тя е получила глоба за спиране на автомагистрала с ограничен достъп и е била освободена, като е взела със себе си чантата на Ричардсън.

Поради намесата на Колман и Тери, полицаят е поискал подкрепление, за да завърши проверката. Автомобилите на Ричардсън и Колман са били иззети, а двамата са били откарани в ареста с отделни коли.

Както беше съобщено по-рано, Ричардсън е арестувана по едно обвинение за опасно превишаване на скоростта и е глобена за няколко други нарушения на пътя.

Това не е първият сблъсък на Колман и Ричардсън с полицията. Миналата година двамата имаха спор, прераснал във физическа саморазправа на летище, като в запис от бодикамерата на полицай се чува как Ричардсън нарича Колман "страхливец“, въпреки че той се е опитвал да я защити.

