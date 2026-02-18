Популярни
  Никола Караманолов и Зинга Барбоза Фирмино №1 и №2 за "Спортист на Ямбол" за 2025 г.

  • 18 фев 2026 | 18:44
Никола Караманолов (60 м, 100 м и 4х100 м) и Зинга Барбоза Фирмино (троен скок) бяха обявени за съответно №1 №2 в класацията за “Спортист на Ямбол за 2025-а година“. Те бяха наградени на церемония в Младежкия дом в Ямбол. Двамата млади атлети се подготвят при Петрана Чамова, която бе избрана за “Треньор №1 на Ямбол” за 2025 г.

През миналата година Караманолов достигна до полуфинал на 60 метра на Европейското първенство в Апелдорн в зала, а две седмици по-късно участва и на Световното под покрив в Нандзин.

Барбоза Фирмино пък спечели бронзов медал в тройния скок на Европейското първенство за юноши и девойки под 20 г.

Снимка: Фейсбук БФЛА

