  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Локомотив Авиа без проблеми срещу Черно море във Варна

Локомотив Авиа без проблеми срещу Черно море във Варна

  • 30 яну 2026 | 19:43
  • 331
  • 0

Отборът на Локомотив Авиа (Пловдив) записа лесна 11-а победа в efbet Супер Волей. Играчите на Найден Найденов се наложиха без проблеми като гости на Черно море (Варна) с 3:0 (25:16, 25:21, 25:19) в среща от 14-ия кръг, играна тази вечер пред над 200 зрители в зала "Христо Борисов" в Морската ни столица.

Така пловдичани са начело във временното класиране с 11 победи, 1 загуба и 31 точки. Черно море пък остава на 9-о място с едва 2 победи, 11 загуби и 7 точки в актива си.

В следващия 15-и кръг Локомотив е домакин на ЦСКА, докато варненци са гости на Славия. Двубоите са съответно в събота (7 февруари) от 19,00 часа и в петък (6 февруари) от 18,00 часа.

Първият гейм тръгна вихрено за пловдичани, които си осигуриха аванс от 7 точки при 10:3, след което частта се доигра за 25:16. Втората част бе идентична на първата и след като "черно-белите" дръпнаха с 9:4, до края не допуснаха отпускане и спечелиха 25:21. В третия гейм домакините дръпнаха 5:3, но след 4 поредни точки на Ивайло Дамянов Локомотив веднага обърна до 9:5. Пловдичани продължиха да контролират играта и спокойно спечелиха след 25:19 и 3:0.

Най-резултатен за Локомотив стана Ивайло Дамянов с 12 точки (3 блока, 1 ас и 73% ефективност в атака - +6), а Жулиен Георгиев добави още 10 точки (1 блок и 64% ефективност в атака - +5) за победата.

За домакините от Черно море Майкъл Доновън и Симеон Димитров завършиха със скромните 9 и 8 точки.

