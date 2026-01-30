Популярни
Давид Давидов: Левски трябва да печели всичко

  • 30 яну 2026 | 18:36
  • 300
  • 0
Давид Давидов: Левски трябва да печели всичко

Двамата президенти на ВК Левски София Давид Давидов и Владо Николов отговориха през клубните медии на “сините” на въпроси зададени от феновете на клуба в инициативата “питай ВК Левски София”.

Левски е на минус от 100 000 евро заради участието си в Шампионската лига
Левски е на минус от 100 000 евро заради участието си в Шампионската лига

Още в началото Давидов заяви, че целите на клуба могат да бъдат само едни и те са ясни.

"Целите на Левски могат да бъдат само едни – да печелим всички мачове, в които участваме", заяви той.

Давидов допълни, че това не се е променило от първия ден на общата им работа. Съпрезидентът призна, че реалността налага съобразяване с различни обстоятелства – конкуренция, бюджет, възможности за селекция и здравословно състояние на състезателите, но според него името Левски задължава ръководството да се стреми към най-доброто.

