Давид Давидов: Левски трябва да печели всичко

Двамата президенти на ВК Левски София Давид Давидов и Владо Николов отговориха през клубните медии на “сините” на въпроси зададени от феновете на клуба в инициативата “питай ВК Левски София”.

Още в началото Давидов заяви, че целите на клуба могат да бъдат само едни и те са ясни.

"Целите на Левски могат да бъдат само едни – да печелим всички мачове, в които участваме", заяви той.

Давидов допълни, че това не се е променило от първия ден на общата им работа. Съпрезидентът призна, че реалността налага съобразяване с различни обстоятелства – конкуренция, бюджет, възможности за селекция и здравословно състояние на състезателите, но според него името Левски задължава ръководството да се стреми към най-доброто.