България отново стартира сезона с участие на силния “Силезия къп” в Полша

Световните вицешампиони от България от 2025 година отново ще стартират сезона през 2026 година на престижния и силен международен турнир “Силезия къп” в Полша.

Новината обяви селекционерът на „Дружина полска“ Никола Гърбич, който в интервю за TVP Sport разкри част от програмата на отбора преди началото на международния сезон.

Турнирът “Силезия къп” традиционно се провежда непосредствено преди старта на Лигата на нациите и служи като една от последните проверки за участниците.

България игра и в предишното издание на надпреварата, където съперници бяха още отборите на Полша, Германия и Украйна.

В рамките на турнира българският национален отбор изигра изключително оспорван двубой срещу домакините от Полша, но го загуби с 2:3 гейма.

“На практика съм определил датите на приятелските мачове, но ще ви държим в течение. Ще има още едно издание на Купата на Силезия. България, наред с други отбори, ще участват”, заяви Никола Гърбич пред TVP Sport.

Матей Казийски със 17 точки, Халкбанк обърна Спор Тото

