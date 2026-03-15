Реализатор №1 в efbet Супер Волей Мариян Наков: Тренирам всеки ден, раздавам се всеки мач и това е

Волейболистите на Пирин (Разлог) завършиха с победа редовния сезон в Супер Волей. Воденият от Благовест Катранджиев тим надигра като домакини ЦСКА с 3:1 гейма.

Диагоналът Мариян Наков бе най-резултатен с 33 точки, като бе отличен и за Най-полезен състезател в срещата. Ето какво каза той пред BGvolleyball.com:

"ЦСКА беше с много липси. Те са твърдо четвърти. При нас имаше някакъв шанс да отидем с една позиция напред, но все пак си оставаме на същото място преди плейофите."

"Смятам, че напълно заслужено победихме. Играхме добре с леки изключения в третия гейм. Все пак трябва да отдадем и заслуженото на съперника. На всеки един елемент бяхме по-добри", заяви диагоналът.

"Винаги има шанс някой двубой да се развие различно. Мач е, топка е. Все пак ние бяхме по-мобилизирани и искахме да завършим редовния сезон с победа."

"Просто направих един добър мач. Наградата не е само за мен, а за всички. Няма чак такова значение", каза още той.

"Локомотив е изключително корав отбор. Излизаме да дадем всичко от себе си. Нека по-добрият да победи."

"Можеше да сме на доста по-горна позиция. Смятам, че изпуснахме доста доста мачове, но все пак е в миналото - сега гледаме плейофите", добави волейболистът.

Влизало ли е плановете му да стане топреализатор на шампионата? "Тренирам всеки ден, раздавам се всеки мач и това е", завърши той.