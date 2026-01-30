Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  3. Левски е на минус от 100 000 евро заради участието си в Шампионската лига

Левски е на минус от 100 000 евро заради участието си в Шампионската лига

  • 30 яну 2026 | 15:50
  • 215
  • 0
Левски е на минус от 100 000 евро заради участието си в Шампионската лига

Двамата президенти на ВК Левски София Давид Давидов и Владо Николов отговориха през клубните медии на “сините” на въпроси зададени от феновете на клуба в инициативата “питай ВК Левски София”.

“Наградният фонд в Шампионската лига е такъв, че като сложим всички разходи по пътувания и организация, приемане на отбори, с адаптация на залата, за да е готова за двубоите от Шампионската лига - участието ни струва 100 000 евро. За съжаление волейболът е такъв спорт, че евротурнирите са лукс. Въпрос на престиж е, но не и възможност клубът да подобри финансовото си състояние”, заяви Давид Давидов.

