Левски е на минус от 100 000 евро заради участието си в Шампионската лига

Двамата президенти на ВК Левски София Давид Давидов и Владо Николов отговориха през клубните медии на “сините” на въпроси зададени от феновете на клуба в инициативата “питай ВК Левски София”.

“Наградният фонд в Шампионската лига е такъв, че като сложим всички разходи по пътувания и организация, приемане на отбори, с адаптация на залата, за да е готова за двубоите от Шампионската лига - участието ни струва 100 000 евро. За съжаление волейболът е такъв спорт, че евротурнирите са лукс. Въпрос на престиж е, но не и възможност клубът да подобри финансовото си състояние”, заяви Давид Давидов.