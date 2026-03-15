Левски ще търси нови 3 точки срещу изпитващия трудности Берое - на живо преди двубоя в Стара Загора
Матей Казийски със 17 точки, Халкбанк обърна Спор Тото

  • 15 март 2026 | 15:29
Отборът на Халкбанк (Анкара), който е воден от Радостин Стойчев, записа трудна, но важна победа над Спор Тото (Анкара) с 3:2 (21:25, 25:21, 22:25, 25:18, 15:12) в двубой от 24-ия кръг на турската Efelet Liga.

Така Халкбанк постигна 20-и успех от началото на сезона и с актив от 57 точки (20 победи, 4 загуби) си осигури второто място в редовния сезон.

Спор Тото допусна 8-а загуба и с актив от 44 точки е на четвърто място.

Матей Казийски бе втори по резултатност за Халкбанк със 17 точки (1 ас, 50% ефективност в атака, 48% перфектно и 61% позитивно посрещане - +12).

Цветан Соколов бе в групата за мача, но не се появи в игра.

Кубинецът с бразилски паспорт Йоани Леал бе най-резултатен за победителите с 24 точки (4 аса, 1 блок, 60% ефективност в атака, 40% перфектно и 40% позитивно посрещане - +9).

Най-резултатен в мача стана бившият кубински волейболист на Перуджа Хесус Ерера, който заби 39 точки (3 аса, 2 блока, 67% ефективност в атака - +25).

Сънародникът му Ориол Камехо добави още 20 точки (1 ас, 3 блока, 67% ефективност в атака, 35% перфектно и 48% позитивно посрещане - +10).

СПОР ТОТО (АНКАРА) - ХАЛКБАНК (АНКАРА) 2:3 (25:21, 21:25, 25:22, 18:25, 12:15)

СПОР ТОТО: Оркун Ергюн 1, Хесус Ерера 30, Ориол Камехо 20, Марко Ивович 8, Емин Гьок 4, Мустафа Коч 10 - Бейтулах Хатипоолу-либеро (Мелих Сиратча 1, Иззет Юнвер 1)

Старши треньор: НЕДИМ ЙОЗБЕЙ

ХАЛКБАНК: Улаш Къяк 3, Марек Шотола 14, МАТЕЙ КАЗИЙСКИ 17, Йоанди Леал 24, Ертогрул Гази Метин 3, Юнус Таяз 4 - Волкан Дьоне-либеро (Йомерджан Карахан, Туна Узункол 5, Александер Сливка 1, Ийт Аслан)

Старши треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ.

Мирослав Живков: Искам да видя амбициран отбор в плейофите срещу ЦСКА

ВАСК и Любо Ганев-Автосвят ще спорят за титлата във Висша лига - жени

Дея спорт се справи с Черно море в последния кръг

Мариян Наков заби 33 точки, Пирин не прости на ЦСКА в Разлог

ЦСКА - Берое е дербито в 1/4-финалните плейофи в efbet Супер Волей, вижте всички двойки

Берое завърши с чиста победа над Славия

11-те на Берое и Левски, Хуан Переа води атаката на "сините"

Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

Втора лига на живо: ЦСКА II губи с 0:2, Лудогорец II изравни на Фратрия

Ман Юнайтед 0:0 Астън Вила, спокойно начало на двубоя

Бивш член на Изпълкома: Янев не става за ЦСКА, Гриша Ганчев му осигури купа на България

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

