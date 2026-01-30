Утежненият график на Реал Мадрид

След като Реал Мадрид не успя да завърши в топ 8 на основната фаза на Шампионската лига, сега ще трябва да играе в плейофния кръг. Там “кралете” ги очакват два мача срещу Бенфика.

Този развой на събитията лиши “кралете” от двойна награда: директно класиране за осминафиналите и спокоен график през следващите пет седмици. Завършването сред първите осем в ШЛ щеше да означава не само избягване на плейофите, но и възможност за пълна концентрация върху първенството до март. Това щеше да даде на треньора Алваро Арбелоа ценно време за мини подготовка, в която да наложи идеите си, отчита “Ас”.

Ако беше попаднал в Топ 8, Арбелоа щеше да разполага с пет седмици, в които отборът му да играе само по един мач. Това би било безценно време за работа на “Валдебебас” и за утвърждаване на неговата игрова философия след един изключително натоварен старт, в който той води отбора в пет двубоя в рамките на само 16 дни.

Сега календарът предлага известна почивка, но доста по-кратка. Предстоящите две седмици са свободни, тъй като тогава ще се играят четвъртфиналите и първите мачове от полуфиналите за Купата на Краля, откъдето Реал Мадрид вече отпадна. В най-близко бъдеще за „белите“ предстоят три поредни срещи от Ла Лига – срещу Райо Валекано (неделя, 1 февруари), Валенсия (неделя, 8 февруари) и Реал Сосиедад (14 или 15 февруари).

Без плейофите обаче, мачовете без разсейване от битката за титлата с Барселона щяха да бъдат шест. Следват двубои с Осасуна и Хетафе, между които ще се вклинят двата плейофни мача. След това идва ред на Селта, преди евентуалните осминафинали в ШЛ. Ако отборът се класира за тях, в последните петнадесет дни преди следващата пауза за националните отбори ще се съберат осминафиналният сблъсък, гостуването във Виго, домакинство на Елче и дербито с Атлетико, също на „Бернабеу“.

Програма

1 февруари, 15:00: Реал Мадрид - Райо (Ла Лига)

8 февруари, 22:00: Валенсия - Реал Мадрид (Ла Лига)

14-15 февруари: Реал Мадрид - Реал Сосиедад (Ла Лига)



17-18 февруари: Плейоф, първи мач (Шампионска лига)



21-22 февруари: Осасуна - Реал Мадрид (Ла Лига)



24-25 февруари: Плейоф, реванш (Шампионска лига)



28 февруари / 1 март: Реал Мадрид - Хетафе (Ла Лига)

7-8 март: Селта - Реал Мадрид (Ла Лига)



10-11 март: Евентуален 1/8-финал, първи мач (Шампионска лига)



14-15 март: Реал Мадрид - Елче (Ла Лига)



17-18 март: Евентуален 1/8-финал, реванш (Шампионска лига)



21-22 март: Реал Мадрид - Атлетико (Ла Лига)

Сбогом на домакинското предимство на осминафинал и четвъртфинал

Реал Мадрид имаше отлични шансове да завърши не само в Топ 8, но и в Топ 4. Това щеше да му осигури предимството да играе реваншите от осминафиналите и четвъртфиналите на „Бернабеу“. Сега отборът ще бъде домакин в реванша от плейофите срещу Бенфика, но ако достигне до следващите две фази, тези елиминации ще се решават при гостувания.

Все пак „кралският клуб“ би играл на „Бернабеу“ реванша от евентуален полуфинал. За да се случи това обаче, първо трябва да елиминира на осминафинал Спортинг Лисабон или Манчестър Сити, а на четвъртфинал – Арсенал или Байерн, за да „наследи“ домакинското предимство на лондонския или мюнхенския тим, които завършиха съответно първи и втори в груповата фаза.