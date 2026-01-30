Популярни
  ЦСКА и Ирбис-Скейт взеха аванс в полуфиналните плейофи

  30 яну 2026 | 16:11
ЦСКА и Ирбис-Скейт взеха аванс в полуфиналните плейофи от първенството на България по хокей на лед.

"Армейците", който завършиха на първо място в редовния сезон, с което заслужиха и купата на България, надделяха убедително над Славия с 12:3 (6:0, 3:1, 3:2) и се нуждаят от още една победа, за да се класират за финала за втора поредна година.   С пет гола за успеха на вицешампионите от предишната кампания се отличи Иван Ходулов, а Ангел Джоров добави две попадения и три асистенции. Стефан Пиротски също се разписа два пъти за "червените", а Александър Стаменов завърши с гол и две асистенции.

Ирбис, втори в редовния сезон, пък се справи в много по-оспорван мач със защитаващия титлата си НСА с 3:2 (0:0, 0:1, 3:1). Шампионите на два пъти повеждаха в резултата, но допуснаха обрат след решаващо попадение за съперника на Янаки Генчев само три минути и тридесет секунди преди края.

Съотношението на ударите към вратите бе 37:31 в полза на „Ирбис“, а в отделните третини резултатът бе: 0:0, 0:1, 3:1.

Вторите срещи от сериите до две победи са през следващата седмица.

