Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Пьотр Нестеров влезе в топ 4 на турнира в Монастир

Пьотр Нестеров влезе в топ 4 на турнира в Монастир

  • 30 яну 2026 | 14:35
  • 322
  • 0
Пьотр Нестеров влезе в топ 4 на турнира в Монастир

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 000 долара.

Третият поставен в схемата българин победи убедително на четвъртфиналите с 6:0, 6:4 „уайлд кард" представителя на домакините Алаа Трифи. Срещата продължи 67 минути.

Нестеров спечели първия сет без загубен гейм, а във втората част поведе с 4:1 по пътя към крайната победа.

На полуфиналите Пьотр Нестеров ще играе срещу победителя от мача между №2 в схемата Егор Агафонов (Русия) и Сейдина Андре (Сенегал).

Следвай ни:

Още от Тенис

Алкарас: Трябваше да вложа сърцето си в мача

Алкарас: Трябваше да вложа сърцето си в мача

  • 30 яну 2026 | 13:22
  • 1271
  • 1
Изабелла Шиникова ще играе на полуфиналите на сингъл в Шарм ел Шейх

Изабелла Шиникова ще играе на полуфиналите на сингъл в Шарм ел Шейх

  • 30 яну 2026 | 12:37
  • 357
  • 0
Илиян Радулов е четвъртфиналист в Анталия

Илиян Радулов е четвъртфиналист в Анталия

  • 30 яну 2026 | 12:34
  • 371
  • 0
Физически проблеми не спряха сърцатия Алкарас за победа в епичен дуел със Зверев

Физически проблеми не спряха сърцатия Алкарас за победа в епичен дуел със Зверев

  • 30 яну 2026 | 11:38
  • 7061
  • 4
Огромен успех! Димитър Кисимов е на финал на Australian Open

Огромен успех! Димитър Кисимов е на финал на Australian Open

  • 30 яну 2026 | 10:06
  • 7485
  • 1
Австралийци защитиха титлата си при смесените двойки в Мелбърн

Австралийци защитиха титлата си при смесените двойки в Мелбърн

  • 30 яну 2026 | 08:51
  • 642
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

  • 30 яну 2026 | 14:20
  • 29460
  • 56
Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

  • 30 яну 2026 | 13:26
  • 53552
  • 20
Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

  • 30 яну 2026 | 15:43
  • 1907
  • 1
Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

  • 30 яну 2026 | 14:23
  • 28072
  • 11
Ден 13 на Australian Open: Пети сет ще реши битката между Синер и Джокович

Ден 13 на Australian Open: Пети сет ще реши битката между Синер и Джокович

  • 30 яну 2026 | 07:50
  • 39836
  • 18
ЦСКА върна крило в Албания

ЦСКА върна крило в Албания

  • 30 яну 2026 | 11:07
  • 11088
  • 16