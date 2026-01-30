От Премиър лийг се отказали от вкарването на Гигс в "Залата на славата", натискът сега се засилва отново

Ръководството на Премиър лийг се е отказало от своите планове да оповести легендата на Манчестър Юнайтед Райън Гигс като един от първите членове на “Залата на славата”. Причина за това е процесът срещу него за домашно насилие. Алън Шиърър стана първият член, а оригиналният план е бил той да бъде въведен заедно с 52-годишната легенда на “червените дяволи”. Уелското крило държи рекорда за най-много титли във Висшата лига от нейното създаване, а именно 13, колкото има и сър Алекс Фъргюсън като треньор. Гигс държи и рекорда за най-много поредни сезон с попадение в шампионата, отбелязвайки във всека кампания, в която е бил професионален футболист до своето отказване.

Тези планове първоначално бяха отложени през 2020 година, когато се разрази пандемията от COVID-19, а по времето, когато те бяха възобновени, уелсецът вече бе изправен пред обвинения в домашно насилие. Гигс бе оправдан по тези обвинения през 2023 година, след като бившата му приятелка отказа да даде показания при повторното разглеждане на процеса. Самият футболист през цялото време твърдеше, че е невинен. Според “Мирър” в последните месеци е бил засилен натискът уелската легенда все пак да стане члена на “Залата на славата на Премиър лийг”, след като вече съдебните му проблеми са минало, при това като признат за невинен.

Снимки: Gettyimages