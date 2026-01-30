Популярни
Церемония по награждаването на най-добрите съдии за 2025
  Изабелла Шиникова ще играе на полуфиналите на сингъл в Шарм ел Шейх

Изабелла Шиникова ще играе на полуфиналите на сингъл в Шарм ел Шейх

  • 30 яну 2026 | 12:37

  • 30 яну 2026 | 12:37
  • 111
  • 0
Изабелла Шиникова ще играе на полуфиналите на сингъл в Шарм ел Шейх

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 000 долара.

Поставената под №1 в схемата Шиникова победи убедително в четвъртфиналите квалификантката Катерина Куйович (Белгия) с 6:2, 6:2. Срещата продължи 88 минути.

Българката започна силно, като спечели три поредни гейма от 0:1 до 3:1 в първия сет и затвори сета с нова серия от три печеливши гейма за 6:2. Добрата серия на Шиникова продължи и в началото на втория сет, в който тя поведе с 3:0. Куйович успя да върне два поредни гейма, но националката на България спечели следващите три и триумфира с победата.

За място на финала Шиникова ще играе срещу победителката от мача между четвъртата поставена Камиля Дзанолини (Италия) и петата в схемата Малене Хелго (Норвегия).

