Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Церемония по награждаването на най-добрите съдии за 2025
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Илиян Радулов е четвъртфиналист в Анталия

Илиян Радулов е четвъртфиналист в Анталия

  • 30 яну 2026 | 12:34
  • 124
  • 0
Илиян Радулов е четвъртфиналист в Анталия

Националът на България за Купа „Дейвис" Илиян Радулов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 000 долара.

20-годишният Радулов успя да навакса сет пасив и ранен пробив във втория, елиминирайки поставения под №8 Денис Клок (Русия) след обрат с 6:7(3), 6:3, 6:2. Двубоят продължи 2 часа и 39 минути.

Първата част не предложи нито един пробив и се стигна до тайбрек, в който Клок дръпна с 5:1 точки, като в крайна сметка спечели със 7:3. Във втората част руснакът поведе с 2:0, но българинът бързо изравни и със серия от три поредни гейма обърна резултата в своя полза. В решаващия трети сет Радулов спечели четири поредни гейма от 2:2 до 6:2 и триумфира с победата.   Националът на България ще играе на четвъртфиналите по-късно днес срещу унгареца Атила Борош.

Илиян Радулов доскоро се възстановяваше от контузия. Това е първият му турнир от юни миналата година, когато достигна полуфиналите в Кордоба (Испания), след като малко по-рано спечели третата си титла при мъжете в Ла Нусия (Испания).

Следвай ни:

Още от Тенис

Ден 13 на Australian Open: Алкарас спечели здрава петсетова битка със Зверев и е на финал

Ден 13 на Australian Open: Алкарас спечели здрава петсетова битка със Зверев и е на финал

  • 30 яну 2026 | 07:50
  • 27387
  • 11
Сабаленка отрече, че е напсувала Свитолина, но камерите показват друго

Сабаленка отрече, че е напсувала Свитолина, но камерите показват друго

  • 30 яну 2026 | 06:28
  • 14176
  • 33
След Федерер и Надал пристига в Мелбърн

След Федерер и Надал пристига в Мелбърн

  • 30 яну 2026 | 06:06
  • 2367
  • 1
Елизара Янева отпадна на двойки в Порто

Елизара Янева отпадна на двойки в Порто

  • 29 яну 2026 | 22:41
  • 959
  • 0
Пьотр Нестеров се класира на четвъртфинал в Тунис

Пьотр Нестеров се класира на четвъртфинал в Тунис

  • 29 яну 2026 | 20:15
  • 1428
  • 0
Елизара Янева продължава на четвъртфиналите в Португалия

Елизара Янева продължава на четвъртфиналите в Португалия

  • 29 яну 2026 | 19:53
  • 842
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Кои ще са съперниците на Реал, ПСЖ и останалите грандове, които трябва да преминат през плейофния кръг на ШЛ

Кои ще са съперниците на Реал, ПСЖ и останалите грандове, които трябва да преминат през плейофния кръг на ШЛ

  • 30 яну 2026 | 09:58
  • 12249
  • 5
Жребият в Лига Европа: днес стават ясни плейофните сблъсъци, Лудогорец ще научи своя противник

Жребият в Лига Европа: днес стават ясни плейофните сблъсъци, Лудогорец ще научи своя противник

  • 30 яну 2026 | 10:59
  • 6227
  • 2
Ден 13 на Australian Open: Алкарас спечели здрава петсетова битка със Зверев и е на финал

Ден 13 на Australian Open: Алкарас спечели здрава петсетова битка със Зверев и е на финал

  • 30 яну 2026 | 07:50
  • 27387
  • 11
Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

  • 30 яну 2026 | 12:36
  • 478
  • 1
ЦСКА върна крило в Албания

ЦСКА върна крило в Албания

  • 30 яну 2026 | 11:07
  • 5018
  • 3
Ето кой срещу кого за efbet Купа на България

Ето кой срещу кого за efbet Купа на България

  • 30 яну 2026 | 11:00
  • 4725
  • 0