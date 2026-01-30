Илиян Радулов е четвъртфиналист в Анталия

Националът на България за Купа „Дейвис" Илиян Радулов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 000 долара.

20-годишният Радулов успя да навакса сет пасив и ранен пробив във втория, елиминирайки поставения под №8 Денис Клок (Русия) след обрат с 6:7(3), 6:3, 6:2. Двубоят продължи 2 часа и 39 минути.

Първата част не предложи нито един пробив и се стигна до тайбрек, в който Клок дръпна с 5:1 точки, като в крайна сметка спечели със 7:3. Във втората част руснакът поведе с 2:0, но българинът бързо изравни и със серия от три поредни гейма обърна резултата в своя полза. В решаващия трети сет Радулов спечели четири поредни гейма от 2:2 до 6:2 и триумфира с победата. Националът на България ще играе на четвъртфиналите по-късно днес срещу унгареца Атила Борош.

Илиян Радулов доскоро се възстановяваше от контузия. Това е първият му турнир от юни миналата година, когато достигна полуфиналите в Кордоба (Испания), след като малко по-рано спечели третата си титла при мъжете в Ла Нусия (Испания).