Юноша на Пирин подписа професионален договор с клуба

Пирин (Благоевград) се похвали, че договор с клуба е подписал талантът Ивайло Иванов. Нападателят е роден 2008 година и е юноша на клуба.

Пирин подписа с Ивайло Иванов – талант от школата, израснал у дома

Пирин Благоевград прави важна крачка в развитието на собствената си школа, подписвайки с Ивайло Иванов. Той е млад нападател, израснал изцяло в зелено-бялата система.

Роден в Благоевград през 2008 година, Иванов е юноша на Пирин в най-чистия смисъл на думата. Преминал е всички възрастови нива в академията и вече прави първите си реални стъпки в мъжкия футбол. Зад гърба си има 4 мача за първия отбор, включително дебют като титуляр – знак за доверие и инвестиция в бъдещето му.

На терена Иванов впечатлява с динамика, смелост и увереност в офанзивните действия. Може да играе по цялата ширина на атаката, движи се интелигентно без топка и търси ситуациите, в които да бъде опасен. Това е нападател, който не се крие, а винаги иска топката.

Подписът му с Пирин не е формалност, а естествена стъпка – доказателство, че когато талантът срещне правилната среда, пътят към мъжкия футбол става реалност. Именно такива футболисти носят идентичност, енергия и бъдеще.

Ивайло Иванов е име, което тепърва ще се развива.

Израснал тук. Готов да върви напред със зелено-бялата фланелка.