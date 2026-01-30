Популярни
Церемония по награждаването на най-добрите съдии за 2025
Ивайло Иванов ще пропусне Европейската купа по джудо в София

  • 30 яну 2026 | 12:19
  • 233
  • 0
Ивайло Иванов ще пропусне Европейската купа по джудо в София

Най-опитният български джудист Ивайло Иванов ще пропусне Европейската отворена купа "Освобождение" в София, съобщиха от Българската федерация по джудо.

Иванов бе на 15-дневен лагер в Япония, където е получил болки от стара травма. Треньорският щаб е решил той да не участва в София, за да се избегнат по-сериозни контузии.

Останалите най-добри български състезатели ще вземат участие, а съперниците си ще научат тази вечер. Жребият е в зала "Арена 8888" от 19:30 часа след съдийския семинар.

Схватките са през уикенда, стартират от 10 часа. Финалите са от 16:30 часа.  Входът за зрителите е свободен.

За надпреварата са заявени 400 състезатели от 40 държави, а в България пристига и президентът на Европейския джудо съюз Ласло Тот (Унгария).

Съставът на България:

мъже 60 кг Иван Петров, Иво Галенков, Цветелин Мартинов, Махмуд Жаафар, Денис Гълъбов, Иван Симеонов, Любослав Григоров 66 кг Стилиян Гушков, Владимир Тодоров, Антон Йотов, Самуил Димитров, Преслав Николов, Боян Йотов, Христо Христов 73 кг Марк Христов, Виктор Скерлев, Димитър Димитров, Димитър Сотиров, Кристиян Димитров, Стилиян Бабачев, Ален Христов, Андрей Ганчев, 81 кг Георги Граматиков, Христо Вълков, Светослав Димитров, Христо Димитров, Самуил Ананиев, Денислав Иванов, Божидар Гелев 90 кг Хедар Ел Аши, Антон Димитров, Здравко Станев, Мариян Палев 100 кг Димитър Малев, Борислав Владов, Борис Георгиев, Калоян Христов над 100 кг Ангел Славков

жени 48 кг София Рангелова, Аксиния Петкова, Прелава Ковачева 52 кг Калина Григорова, Габриела Димитрова 57 кг Юлияна Русинова, Марая Маркова, Снежана Граматикова 63 кг Андреа Стоева, Йоана Манова 70 кг Надие Жаафар, Елизабет Митева над 78 кг Ирина Железарска

