Дилън Брукс се развихри с 40 точки за победата на Финикс срещу Детройт, Минесота срази Тъндър

Финикс Сънс се наложи над лидера в Източната конференция Детройт Пистънс със 114:96 в домакински мач от НБА. Дилън Брукс отбеляза рекордните за кариерата си 40 точки, вкарвайки 13 от 22-те си стрелби от игра, а към тях добави и 8 борби. Това се случи във вечерта, в която отборът на „Слънцата“ беше подготвил фланелки, почитащи Брукс, които бяха раздадени на първите 5 хиляди фенове, които пристигнаха в залата. С това представяне Финикс подобри баланса си на 7-ата позиция в Западната конференция на 29-19, докато Детройт загуби за трети път в последните 12 срещи, но запази първото си място на Изток с 34-12.

Грейсън Алън помогна на Брукс с 24 точки, Колин Гилеспи завърши с 16 точки и 5 от 11 вкарани тройки, а Ройс О'Нийл добави 10 точки.

За „Буталата“ Кейд Кънингам беше най-резултатен с 26 точки и 7 асистенции, Джейлън Дърън записа дабъл-дабъл от 23 точки и 13 борби, Тобаяс Харис се отчете с 13 точки, а Айзея Стюарт с 11.

Минесота Тимбъруулвс надделя над лидера в Западната конференция Оклахома Сити Тъндър със 123:111 в друга среща от вечерта в НБА. „Гръмотевиците“ изостанаха още в първата част и през целия мач не успяха да достигнат опонента си, който достигна 30 победи за сезона и е пети на Запад.

Антъни Едуардс поведе Минесота с 26 точки, Джейдън МакДениълс добави 21 с 5 тройки при 100-процентова успеваемост отдалеч, Наз Рийд се включи с 18 точки и 7 борби от пейката, а Руди Гобер завърши с дабъл-дабъл от 14 точки и 11 борби.

Шей Гилджъс-Алекзандър отбеляза 30 точки и 8 асистенции за Тъндър, Чет Холмгрен добави 15 точки, а Кейсън Уолъс влезе с 13 от пейката.

Тайрийз Макси вкара 40 точки при успеха на Филаделфия 76ърс срещу Сакраменто Кингс. ДеМар ДеРоузън пропусна стрелба, с която щеше да изведе „Кралете“ напред в резултата при 5 секунди до края, а Джоел Ембийд овладя борбата в защита, след което треньорът на Филаделфия Ник Нърс поиска таймаут. В него Ембийд направи асистенцията за победния кош на Макси при 1,3 оставащи секунди. Така Сиксърс подобриха баланса на 26-21 и са шести в Източната конференция, докато Кингс са предпоследни на Запад с 12-37.

Тайрийз Макси добави 8 асистенции към 40-те си точки, Джоел Ембийд допринесе с 37 точки и 8 асистенции, а Пол Джордж записа 15 точки.

За Сакраменто най-резултатен беше Денис Шрьодер с 27 точки, включително 5 от 9 успешни опита отдалеч, ДеМар ДеРоузън добави 25 точки и 8 асистенции, Зак ЛаВийн отбеляза 17, а Домантас Сабонис - 14 точки и 7 борби.

Шарлът Хорнетс удължи победната си серия на 5 поредни успеха, надигравайки Далас Маверикс със 123:121. В битка между двамата най-обещаващи новобранци - Купър Флаг и Кон Кнупел, и двамата поставиха рекордни за кариерата си представяния. Флаг отбеляза 49 точки и 10 борби, а с тази резултатност подобри рекорда за тийнейджър с най-много точки в мач от НБА, поставен от Клиф Робинсън през 1980 година, когато отбелязва 45. Кнупел обаче получи повече помощ от съотборниците си и излезе печеливш в срещата с 34 точки.

Брендън Милър завърши с 23 точки за Шарлът, ЛаМело Бол добави 22 точки и 9 асистенции, а Майлс Бриджис се отчете със 17 точки и по 8 борби и асистенции.

За Далас Клей Томпсън вкара 4 тройки за общо 16 точки, Брендън Уилямс добави 15, а ПиДжей Уошингтън допринесе с 14 точки и 9 борби.

Снимки: Gettyimages