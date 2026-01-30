Билетът за Нефтохимик - Пирин е за нещо повече от мач: фенска среща с Купата на България в Бургас

Билетът за шампионатния двубой между ВК Нефтохимик 2010 и Пирин (Разлог) в петък, 30 януари, ще донесе на феновете много повече от място в залата. Привържениците на бургаския клуб ще станат част от специално фенско преживяване, посветено на спечелването на efbet Купа България 2026.

Кметът на Бургас отличи Нефтохимик за спечелената Купа

Всички зрители, които присъстват на срещата от 14-ия кръг на първенството, ще имат възможност да получат рекламни шалчета със снимка на отбора и трофея. Освен това ВК Нефтохимик 2010 е подготвил волейболни топки с автографите на състезателите от мъжкия тим.

Иван Станев: Благодарение на Купата, която спечелихме, младото поколение в Бургас има мечти!

Кулминацията на инициативата ще бъде след края на двубоя, когато феновете ще имат възможност да се снимат с Купата на България и с избран от тях волейболист пред рекламната стена на клуба, както и да получат автографи върху специално подготвените шалчета.

Срещата ще се проведе от 18:30 ч. в зала „Бойчо Брънзов“ в Бургас и ще бъде първият домакински мач на бургазлии след триумфа им на финала за Купата в Самоков, където тимът на Иван Станев спечели шестия национален трофей в историята на клуба именно срещу състава на Пирин (Разлог).

Цената на билета е 6 евро, а за учащи и пенсионери - 4 евро. Билетите с намаление се продават единствено на касите на залата.

Снимки: Startphoto