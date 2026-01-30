Иван Станев: Благодарение на Купата, която спечелихме, младото поколение в Бургас има мечти!

Кметът на Бургас Димитър Николов връчи Почетния знак на Общината на Нефтохимик 2010 по повод спечелената Купа на България. При срещата си с ръководството и състезателите на отбора Николов обяви, че скоро съставът отново ще се върне в зала „Младост“, където традиционно провеждаше своите срещи.

Вече са приключили строително-монтажните работи в съоръжението и тимът ще може да се върне да играе на обичайното си място.

Легендата на ВК Нефтохимик 2010 Иван Станев, който като старши треньор изведе тима в Самоков до шестата Купа на България в клубната история, говори по време на приема при кмета на Бургас Димитър Николов, на който отборът занесе трофея днес.

Кметът на Бургас отличи Нефтохимик за спечелената Купа

„Може би нещо, което тези момчета не осъзнават - в Бургас расте едно младо поколение и благодарение на тази купа, която те спечелиха, това младо поколение в момента има мечти. И тези мечти ще бъдат свързани със спорта. Защото това, което виждате (б. р. – Купата на България), ще ги накара да изберат спортът да бъде част от тях, част от техния живот. Това е най-голямата победа за всички тук в тази стая“, заяви Станев, който е и председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности в бургаския Общински съвет.