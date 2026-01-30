Антъни Джошуа отдаде почит на загиналите в катастрофата

Бившият световен шампион в тежка категория на професионалния бокс Антъни Джошуа отдаде почит на двамата си близки приятели, които загинаха при автомобилна катастрофа в Нигерия през миналия месец, съобщава агенция Reuters.

36-годишният британски боксьор получи леки наранявания при фаталния пътен инцидент, при който загинаха треньорът по силова и кондиционна подготовка Сина Гами и друг от треньорите на Джошуа - Латиф Айоделе.

„Трудно е. Наистина е трудно. Но няма да седя тук и да показвам всичките си емоции“, заяви Джошуа във видеото, публикувано в социалните мрежи.

„Един ден ще дойде моето време и изобщо не се страхувам. Всъщност е утешително да знам, че имам двама братя от другата страна. Губил съм хора и преди, но не мисля, че съм губил хора по този начин“, добави британецът.

Инцидентът се случи само седмица след като Джошуа нокаутира Джейк Пол в двубой в Маями. Очаква се той да се боксира със сънародника си Тайсън Фюри през тази година, но следващият му мач все още не е обявен.