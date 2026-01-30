Лиа Каратанчева приключи във Веро Бийч

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева отпадна във втория кръг на сингъл и на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей във Веро Бийч (САЩ) с награден фонд 60 хиляди долара.

Софиянката отстъпи пред шампионката от Откритото първенство на САЩ през 2019 година и номер 6 в схемата Бианка Андрееску (Канада) с 5:7, 2:6 за час и 39 минути.

Каратанчева пропиля аванс от 5:3 в първия сет, а след това канадката взе четири поредни гейма и поведе в резултата. Във втората част Андрееску направи 5:1 и без проблеми затвори мача.

Миналата седмица българката загуби от същата съперничка на друг турнир в САЩ.

На двойки Каратанчева и Анита Сахдиева (Украйна), поставени под номер 4 в схемата, загубиха на четвъртфиналите от представителките на домакините Саманта Аличеа и Малкиа Нгунуе с 2:6, 4:6 за 71 минути на корта.