Лацио продава Нуно Тавареш в Саудитска Арабия

  • 24 дек 2025 | 02:55
  • 78
  • 0
Ал-Итихад преговаря с Лацио относно възможността за привличане на Нуно Тавареш. Според трансферния експерт Матео Морето, саудитският клуб е в контакт с „бианкочелестите“ за португалския краен защитник, който не е твърд титуляр от началото на сезона.

Тавареш би се преместил в Саудитска Арабия без никакво колебание, а Лацио е отворен за продажба през януарския трансферен прозорец. Въпреки че все още няма споразумение между клубовете, шансовете да се стигне до сделка са големи.

Раздялата с Тавареш би осигурила на Лацио сериозна финансова инжекция, която да бъде реинвестирана в привличането на нови футболисти.

Евентуална продажба на португалеца ще донесе финансова печалба и на Арсенал, защото "топчиите" ще получат 40% от трансферната сума.

Снимки: Gettyimages

