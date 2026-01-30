Популярни
Нотингам приземи Ференцварош

  • 30 яну 2026 | 00:43
  • 359
  • 0

Нотингам разбви Ференцварош с 4:0 на "Сити Граунд" в последен мач от основната фаза на Лига Европа. Срещата не бе от особено значение за домакините, които завършиха на 13-то място в общото класиране и се класираха за плейофите. Унгарците записаха първа загуба в настоящото издание на турнира и изпаднаха от топ 8, което означава, че също отиват на плейофи.

Тимът на Роби Кийн удари греда в началото на двубоя след удар с глава на Закариасен. След тази ситуация обаче Форест имаше пълен контрол. Домакините поведоха след автогол на Бенце Отвош, който отклони центриране на Райън Йейтс в собственат аси врата. Четири минути по-късно Игор Жезус удвои аванса им.

Бразилецът отбеляза 11-ия си гол от началото на сезона в 55-ата минута. Това сложи край на надеждите на гостите, а в края на мача Джеймс МакАтий добави четвърто попадение от дузпа, отсъдена за нарушение на Отвош срещу Дан Ндой.

Снимки: Imago

