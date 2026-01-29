Елизара Янева отпадна на двойки в Порто

Елизара Янева и Катерина Цигурова (Швейцария) отпаднаха на четвъртфиналите в надпреварата на двойки на турнира на твърда настилка в Порто след поражение от поставените под номер 1 Франсиска Жорже и Матилде Жорже (Португалия) с 3:6, 2:6 за 67 минути.

По-рано днес Янева се класира за четвъртфиналите на сингъл. 18-годишната българка, която на старта елиминира водачката в схемата Греет Минен (Белгия), този път надделя над американската квалификантка Рашида МакАду с 6:7(4), 6:3, 6:3 за 2:12 часа.

Елизара Янева продължава на четвъртфиналите в Португалия

Българката направи обрат от 3:5 до 6:5 в първия сет, а в последвалия тайбрек съперничката й поведе с 5:2 и след 7:4 взе частта. Във втория сет се игра равностойно до 3:3, след което Янева направи серия от три поредни гейма и изравни резултата. В решителната трета част тя поведе с 4:0 и без проблеми затвори мача.

Следващата й съперничка ще бъде италианката Лаура Майер.