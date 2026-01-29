Продължава съдебната битка за бронзов медал от Париж 2024

Съдебната битка за медала по спортна гимнастика, оспорван от САЩ и Румъния на Олимпийските игри в Париж 2024, продължава, предаде АП.

Федералният съд на Швейцария обяви, че неговите съдии са върнали поради „изключителни обстоятелства“ случая с бронзовия медал, присъден в женския финал на земя, обратно в Спортния арбитражен съд за разглеждане на нови доказателства.

Резултатът от надпреварата беше красива снимка на бронзовата медалистка Джордан Чайлс и сребърната Симон Байлс, но всичко се основава само на няколко секунди: Може ли американският отбор да докаже, че е подал своевременна жалба в олимпийската арена от името на Чайлс?

Решението на федералните съдии предполагаше, че Чайлс може да си върне бронзовия медал, който първоначално спечели в Париж, след като оспори оценката си. На церемонията по награждаването с Чайлс и Байлс аплодираха златната медалистка Ребека Андраде от Бразилия, когато тя стъпи на подиума.

Третото място на Чайлс беше отменено в рамките на няколко дни след обжалване от румънския отбор пред Олимпийския съд на КАС в Париж. Медалът беше присъден на Ана Мария Барбосу в Букурещ седмица по-късно.

Федералният съд иска КАС да разгледа запис, който би могъл да покаже, че първоначалното оспорване на отсъдения резултат от страна на САЩ е било в рамките на едноминутния срок в залата.

„Има изключителни обстоятелства по въпросния случай“, се казва в изявление на швейцарския федерален съд, който „счита, че има вероятност аудио-визуалният запис на финала на 5 август 2024 година да доведе до изменение на оспорваното решение в полза на жалбоподателя Чайлс.“

В изявление КАС обяви, че „сега може да направи задълбочен съдебен преглед на новите доказателства, които след това са предоставени“.

