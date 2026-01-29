Невидимата кръвоносна система на Милано - Кортина 2026

Влакове, автобуси и интермодални хъбове: за първите "разпръснати" Зимни олимпийски игри в историята мобилността се превръща в ключовата инфраструктура. Един изключително важен, но и деликатен елемент, чието безупречно функциониране е от съществено значение, за да може самите Игри да се проведат успешно.

Както е добре известно, Милано – Кортина 2026 ще бъде първото издание на Зимните олимпийски игри, разположено върху толкова обширна и фрагментирана територия. Това е избор, който по замисъл трябваше да умножи възможностите, но същевременно превръща логистиката в един от най-чувствителните аспекти на целия олимпийски проект.

В този контекст влакът се превръща в истинския главен герой на придвижването – не само за публиката, но най-вече за спортистите, треньорските щабове, медиите и цялото „олимпийско семейство“.

По време на двете седмици на олимпийските състезания (и още повече през десетте дни на Параолимпийските игри) по основните направления между състезателните локации всеки ден ще се придвижват десетки хиляди фенове. Към тях се добавят 2 900 спортисти, над 4 200 членове на щабовете, 18 000 доброволци и 21 000 медийни представители – журналисти, техници и оператори. Тези мащаби обясняват защо изборът на железопътния транспорт като гръбнак на мобилността не е просто устойчива опция, а оперативна необходимост.

Ролята на FS и Trenord: „олимпийско метро“ в регионален мащаб

Групата Ferrovie dello Stato (FS) изгради извънреден план за поемане на транспортните потоци, свързани с Игрите. По време на Олимпиадата FS планира да превози около 100 000 пътници, пряко свързани със събитието, чрез влакове и автобуси.

Според Il Sole 24 Ore за спортисти, щабове и акредитирани лица са предвидени 50 чартърни влака и над 400 специализирани автобуса дневно, а по линиите на високоскоростния транспорт ще бъдат налични над 50 000 резервирани места, особено по направленията Милано–Венеция и Милано–Тренто.

Наред с високоскоростните влакове, решаваща роля има и регионалният транспорт, при който Trenitalia е изправена пред предизвикателството за точност и надеждност. Предвиждат се засилени връзки към района на Белуно – входна точка към Кортина, докато Trenord значително увеличава капацитета си в Ломбардия по линията Милано–Леко–Сондрио–Тирано, която на практика се превръща в „метрото“ на Олимпиадата с 120 допълнителни курса дневно и общо 2 500 влакови курса на ден.

Ще бъдат разширени и летищните връзки: Malpensa Express ще работи от 4:00 сутринта до 3:00 през нощта.

Интермодални връзки и специални автобуси: достигане до арените без лични автомобили

Един от ключовите елементи на плана за мобилност е управлението на интермодалните връзки. В олимпийските локации са въведени зони с ограничен трафик, които на практика правят невъзможно достигането до състезателните обекти с личен автомобил, освен при специални разрешения, при това с големи ограничения.

Зрителите ще трябва да използват паркинги за прекачване и системи Park&Ride или Train&Ride, откъдето ще тръгват специални шатъли. Основните разпределителни възли се намират във Валтелина и района на Белуно, с паркинги и хъбове в Добяко, Сан Вито, Лонгароне, Сон дей Праде и Валдизото. В Кортина са осигурени 100 автобуса за зрители и 120 за официални лица и гости, като разходите за местния транспорт са включени в билетите чрез системата „MiCo Shuttle“.

Допълваща роля ще има и услугата за споделено пътуване: Uber, официален спонсор на Игрите, ще мобилизира над 5 000 шофьори, докато хеликоптерните трансфери са изключени поради съображения за сигурност.

Железопътни хъбове и специални връзки: Тирано, Понте неле Алпи и Верона

За да се осигури ефективна интермодалност, RFI изгради два стратегически Transport Mall центъра на гарите Тирано и Понте неле Алпи – истински възли за прекачване между влакове и автобуси към алпийските арени.

По повод церемонията по закриването на Олимпийските игри и откриването на Параолимпийските ще бъде активиран и трети Transport Mall на Верона Порта Нуова.

Благодарение на сътрудничеството с Dolomitibus ще бъде достъпна услугата Cortina 2026 Link с комбиниран билет влак + автобус от Понте неле Алпи, а Busitalia – компания от групата FS – ще осигури директни връзки между Милано Чентрале и Ливиньо, както и ежедневни линии до Кортина и Ливиньо от Падуа и Милано, с връзки от летищата Орио ал Серио и Венеция Марко Поло.

Летища и туристически потоци: Милано като входна врата към Игрите

Прогнозите сочат над 2,5 милиона туристически пристигания по време на олимпийските седмици – периодът от 6 февруари (официалното откриване на Игрите) до 15 март (закриването на Параолимпийските игри).

Според последните данни на Фондация Милано–Кортина продадените билети вече са над един милион, като трябва да се отчете, че част от туристите ще бъдат „придружители“ – няма да следят директно състезанията, но въпреки това ще прекарат престой в Италия в районите на провеждане на Игрите.

Летищата Малпенса, Линате, Орио ал Серио, Венеция и Верона ще бъдат основните входни точки, особено за потоците от САЩ и Северна Европа. Милано в частност се подготвя да приеме значителен брой зрители, като градският обществен транспорт ще бъде удължен до 2:00 часа през нощта.

Ролята на Poste Italiane: невидимата логистика на Игрите

Наред с придвижването на хората, логистиката на материалите е поверена на Poste Italiane, която управлява две ключови инфраструктури в обслужване на 32 олимпийски обекта:

– централен разпределителен склад от 25 000 кв. м,

– broadcasting склад от 8 000 кв. м, както и локални центрове, например в Бормио.

Poste Italiane ще отговаря и за транспорта на спортната екипировка от летищата до олимпийските и параолимпийските селища, както и за обратното ѝ връщане след края на събитието. За целта ще бъдат използвани 270 превозни средства и над 900 специално ангажирани служители, което подчертава колко решаваща е „невидимата“ логистика зад кулисите.

Предизвикателство в предизвикателството: управление на сложността на Игрите

Зимни олимпийски игри – провеждани в студен и нестабилен месец като февруари – планински терени, непредсказуемо време и географско разпределение, обхващащо четири макрорегиона върху 22 000 кв. км.

За малко повече от две седмици олимпийската машина трябва да гарантира точност, сигурност и плавност на придвижването – логистично предизвикателство без прецедент, при което успехът на Игрите зависи и най-вече от способността хора, превозни средства и материали да се движат по правилния начин, в правилния момент.

След малко повече от десет дни завесата ще се вдигне, с надеждата равносметката да бъде направена едва след края – което би означавало, че всичко е проработило както трябва.